Netflix: la comedia romántica brasileña con una trama atrapante que la rompe en la plataforma

Reparto de "Modo avión"

La película cuenta con un elenco carismático que potencia su frescura y cercanía:

Larissa Manoela como Ana

André Luiz Frambach como João

Katiuscia Canoro como Carola

Erasmo Carlos como Germano

Dani Ornellas como Antônia

Nayobe Nzainab como Julia

Eike Duarte como Gil

Dirigida por César Rodrigues y escrita por Renato Facundes, esta producción de 2019 tiene una duración de 1 hora y 36 minutos, y está disponible en Netflix desde enero de 2020.

Tráiler de "Modo avión"