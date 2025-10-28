Netflix: la comedia romántica brasileña con una trama atrapante que la rompe en la plataforma
Una historia ligera, encantadora y con un mensaje que muchos espectadores no esperaban encontrar en una película de este tipo.
Entre los estrenos más vistos de Netflix, una producción brasileña está ganando terreno por su historia de amor fuera de lo común. Aunque a simple vista parece otra comedia romántica más, lo cierto es que esconde un mensaje profundo sobre la desconexión digital, la autenticidad y las segundas oportunidades.
Se trata de una película que combina momentos divertidos con situaciones emotivas y que se ha transformado en una de las favoritas del público latinoamericano. Su protagonista, interpretada por Larissa Manoela, es una influencer que pasa de las luces de las redes sociales al silencio del campo, donde encontrará algo que cambiará su vida para siempre.
De qué trata "Modo avión"
La historia gira en torno a Ana (Larissa Manoela), una joven influencer obsesionada con su teléfono y su trabajo en redes. Tras un accidente automovilístico causado por su adicción al celular, sus padres deciden enviarla a vivir con su abuelo al campo para una desintoxicación digital.
Lo que al principio parece un castigo se transforma en una experiencia reveladora: lejos del ruido urbano y las notificaciones, Ana empieza a redescubrir su creatividad y sus verdaderos intereses. Inspirada por su abuela —una talentosa costurera—, comienza a diseñar ropa artesanal y se reencuentra con su familia y con el amor.
En ese proceso conoce a João (André Luiz Frambach), un joven apasionado y sencillo que le enseña a disfrutar de la vida sin filtros ni pantallas. Sin embargo, no todo será perfecto: una traición inesperada pondrá a prueba su fortaleza y su nuevo modo de ver el mundo.
Reparto de "Modo avión"
La película cuenta con un elenco carismático que potencia su frescura y cercanía:
-
Larissa Manoela como Ana
André Luiz Frambach como João
Katiuscia Canoro como Carola
Erasmo Carlos como Germano
Dani Ornellas como Antônia
Nayobe Nzainab como Julia
Eike Duarte como Gil
Dirigida por César Rodrigues y escrita por Renato Facundes, esta producción de 2019 tiene una duración de 1 hora y 36 minutos, y está disponible en Netflix desde enero de 2020.
Tráiler de "Modo avión"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario