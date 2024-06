Murió Nancy MacKenzie, la voz detrás de Marge Simpson para América Latina

marge simson.jpg

La reconocida doblajista nació el 6 de septiembre de 1942 en Perú. Se desempeñó como actriz de doblaje, teatro, televisión, locutora radial y ex-bailarina de folklore mexicana, donde desarrolló la mayor parte de su carrera.

Se destacó por su participación en el doblaje hispanoamericano de Los Simpson hasta la 15ª temporada. Además, interpretó a la voz de Trinity en Matrix y Matrix recargadLa o, Sailor Galaxia en Sailor Moon Sailor Stars y la voz de Daphne Blake de la franquicia de Scooby-Doo para la serie Los 13 fantasmas de Scooby-Doo.

"Cuando observé el mono tan feo de la esposa de Homero Simpson rechacé la propuesta y dije con mi voz y esa cara no; sin embargo, mis compañeros me alentaron y me dijeron que probara un tiempo, y ahora soy parte de una gran familia, con la que me he llegado a encariñar", dijo Mackenzie en una entrevista.

Tras conocerse la noticia, algunos de sus compañeros de trabajo se expresaron al respecto. Uno de ellos fue Humberto Vélez, célebre por interpretar la voz de Homero Simpson en el doblaje latino.

"Muchas horas juntos, de trabajo, de viajes. Toda una vida. Me duele mucho tu partida, pero celebro tu forma de gozar, de ser libre, de vivir la vida con plenitud. Gracias por escucharme siempre, por tu apoyo incondicional en el problema sindical que atravesamos juntos", dijo en sus redes sociales.

Le agradeció también "por las risas, los debates, las confidencias" y "por transitar conmigo esta parte la vida". Fuiste, eres y serás una parte fundamental del proyecto laboral más importante de mi trabajo. Eres muchas cosas. Eres mi esposa Marge. Gracias, Nancy Makenzie".

Mackenzie participó en diciembre el año pasado en la Comicon Argentina, que se desarrolló en Costa Salguero. También estuvo Claudia Motta, quien le puso voz a Bart Simpson para Latinoamérica y se despició de Nancy. “Con profundo dolor anunciamos las hijas Simpson (Lisa y Bart) el fallecimiento de nuestra querida mamá Marge Simpson (Nancy Mckenzie). Descansa en paz, nunca te olvidaremos”, escribió Motta.