Por qué hoy martes no dan Gran Hermano

La Selección Argentina juega su último amistoso antes del Mundial

Con la esperada presencia de Lionel Messi y mayoría de titulares, la Selección Argentina se enfrenta este martes ante Islandia en el marco del último amistoso antes del Mundial 2026 y en lo que será la prueba final de Lionel Scaloni antes de definir si introduce cambios en la lista de convocados.

El encuentro se juega este martes en el Jordan-Hare Stadium, de Alabama; con televisación de TyC Sports.

La Selección Argentina cumplió y le ganó 2 a 0 a Honduras en Texas: debutaron tres juveniles

Formaciones de Selección Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.