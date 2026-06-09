Por qué hoy martes no dan Gran Hermano
Nuevamente GH sufre alteraciones en su grilla, justo en el momento de mayor tensión dentro de la casa. Enterate acá los detalles.
Gran Hermano Generación Dorada atraviesa horas intensas tras la reciente eliminación de Brian Sarmiento, el exfutbolista que hizo su segundo ingreso a la casa más famosa del país en busca de revancha y volvió a ser expulsado por el voto telefónico. Por ello, la pantalla de Telefe está que arde y se espera que la tensión aumente más.
No obstante y pese al éxito que el reality está teniendo en los espectadores, el canal de las pelotas decidió levantar el programa de este martes.
¿Los motivos? Estrictamente deportivos. La Selección Argentina juega su último amistoso antes del inicio del Mundial, que será este jueves 11 de junio. Por esa razón y teniendo en cuenta que Telefe tiene los derechos de transmisión, las autoridades de esa señal decidieron suspender la emisión de este martes y dar lugar al partido.
La actividad del reality retomará este miércoles, cuando se lleve a cabo una nueva gala de nominación.
La Selección Argentina juega su último amistoso antes del Mundial
Con la esperada presencia de Lionel Messi y mayoría de titulares, la Selección Argentina se enfrenta este martes ante Islandia en el marco del último amistoso antes del Mundial 2026 y en lo que será la prueba final de Lionel Scaloni antes de definir si introduce cambios en la lista de convocados.
El encuentro se juega este martes en el Jordan-Hare Stadium, de Alabama; con televisación de TyC Sports.
Formaciones de Selección Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional
Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
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