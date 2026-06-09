Familiares, amigos y colegas despidieron a María Rosa Fugazot entre lágrimas y emoción

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La actriz también hizo referencia al profundo impacto que tuvo en Fugazot la muerte de René Bertrand. Según relató, nunca logró recuperarse de esa pérdida, dejó de alimentarse correctamente y de cuidarse, mientras ella intentaba acompañarla en el difícil proceso. “La muerte de René fue muy rápido. Ella no pudo llorarlo, no pudo sacar toda la tristeza que tenía adentro”, concluyó.

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A lo largo de la jornada también dijeron presente Jorge “Carna” Crivelli, Marta González, Roly Serrano, Miguel Habud, Paula Volpe junto a su hija, El Flaco García, Nora Carpena y Luisa Albinoni, entre otras personalidades que se acercaron para darle el último adiós.

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Dónde ver las películas y series de María Rosa Fugazot que hicieron historia

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La pantalla chica se transformó en uno de los espacios predilectos donde María Rosa Fugazot logró ganarse la simpatía y la complicidad de millones de familias argentinas. Su facilidad innata para delinear personajes cercanos, vecinas de barrio o mujeres de un temperamento avasallante la empujó a formar parte de las producciones más exitosas y recordadas de las últimas décadas, muchas de las cuales se pueden revivir hoy en día: