Familiares, amigos y colegas despidieron a María Rosa Fugazot entre lágrimas y emoción
Familiares, amigos y reconocidas personalidades, entre ellas Fede Bal, Belén Giménez y Nora Carpena, participaron de la despedida a María Rosa
La despedida de María Rosa Fugazot reunió este martes a familiares, amigos y figuras del espectáculo que se acercaron hasta una casa velatoria de Avenida Córdoba para rendir homenaje a la actriz, fallecida a los 83 años.
Entre quienes llegaron en las primeras horas y fueron captados por la cámara de Primicias Ya, fueron Gustavo Sofovich, Fede Bal y Belén Giménez, viuda de René Bertrand, hijo de la artista, quien murió en junio de 2025.
Durante su paso por el velatorio, Fede Bal expresó el afecto que sentía por Fugazot y recordó el estrecho vínculo que mantenía con su familia. Además, la describió como “como una institución de la comedia argentina” y destacó la generosidad que la caracterizaba en cada trabajo.
Belén Giménez, en tanto, atravesó uno de los momentos más emotivos de la jornada. Visiblemente conmovida, habló de la relación que mantenía con la actriz y aseguró que ocupó un lugar fundamental en su vida. “Es muy difícil tener que despedirla, ella era mi contención. Es un momento tristísimo”, sostuvo.
La actriz también hizo referencia al profundo impacto que tuvo en Fugazot la muerte de René Bertrand. Según relató, nunca logró recuperarse de esa pérdida, dejó de alimentarse correctamente y de cuidarse, mientras ella intentaba acompañarla en el difícil proceso. “La muerte de René fue muy rápido. Ella no pudo llorarlo, no pudo sacar toda la tristeza que tenía adentro”, concluyó.
A lo largo de la jornada también dijeron presente Jorge “Carna” Crivelli, Marta González, Roly Serrano, Miguel Habud, Paula Volpe junto a su hija, El Flaco García, Nora Carpena y Luisa Albinoni, entre otras personalidades que se acercaron para darle el último adiós.
Dónde ver las películas y series de María Rosa Fugazot que hicieron historia
La pantalla chica se transformó en uno de los espacios predilectos donde María Rosa Fugazot logró ganarse la simpatía y la complicidad de millones de familias argentinas. Su facilidad innata para delinear personajes cercanos, vecinas de barrio o mujeres de un temperamento avasallante la empujó a formar parte de las producciones más exitosas y recordadas de las últimas décadas, muchas de las cuales se pueden revivir hoy en día:
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"El Puntero" (2011): En la prestigiosa y galardonada miniserie de tintes dramáticos realizada por la productora Pol-ka, la intérprete descolló mediante una labor especial poniéndose en la piel de Antonia. Allí exhibió toda su madurez artística en una historia política compleja junto a Julio Chávez y Rodrigo de la Serna. Esta ficción puede verse de forma íntegra dentro de la propuesta de Prime Video.
"Durmiendo con mi jefe" (2003): La comediante descolló como una de las figuras coprotagonistas de esta divertida propuesta emitida por El Trece, acoplándose a un trío actoral fantástico completado por las actuaciones de Guillermo Francella y Luis Brandoni. Actualmente, la historia se encuentra disponible para los usuarios de Prime Video mediante la opción de ViX Premium.
"Nada" (2023): Se trata de una de sus intervenciones más recientes y con mayor repercusión fuera de las fronteras locales. En esta celebrada miniserie pergeñada por la dupla de directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, Fugazot comparte planos con Luis Brandoni y cuenta con el atractivo de la participación de Robert De Niro. Los cinco capítulos están subidos exclusivamente a Disney+.
"Sos mi hombre" (2012) y "Kachorra" (2002): En la primera tira de El Trece le tocó encarnar a la querida Jesusa García, mientras que en la segunda sumó toda su espontaneidad al suceso de Telefe liderado por Natalia Oreiro. Aunque no integran las grillas estables de las aplicaciones de pago más tradicionales, numerosos fragmentos de estas historias se pueden hallar gratis en los perfiles oficiales de YouTube.
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