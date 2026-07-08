Denuncian a alumnos del Pellegrini y el Nacional por vender fotos de compañeras desnudas con IA

En el comunicado, la institución remarcó: “Consideramos que cualquier acción de este tipo resulta repudiable y contraria a los valores que promueve esta institución. En este sentido, se tomarán las acciones pedagógicas y reparatorias que correspondan, conforme al reglamento de convivencia y las normativas pertinentes”. El texto lleva la firma de la rectora, Valeria Bergman.

Además, el colegio indicó que dará trámite a todas las presentaciones vinculadas con el caso y las derivará a los organismos e instancias de protección que correspondan. No obstante, según señalaron fuentes consultadas por La Nación, hasta el momento la única medida adoptada habría sido la suspensión preventiva de los estudiantes involucrados.

Por su parte, el colegio Carlos Pellegrini difundió un comunicado aparte en el que informó que detectó presuntos casos de “uso indebido de medios digitales” y que inició una serie de entrevistas con estudiantes y familias para reunir información sobre lo ocurrido. Según explicó la institución, en esos primeros encuentros surgieron indicios de una posible difusión no autorizada de imágenes y de situaciones de violencia entre alumnos.

Colegio Carlos Pellegrini

Frente a este escenario, el equipo directivo indicó que activó los protocolos previstos para este tipo de casos. Si bien no brindó detalles sobre las medidas adoptadas, precisó que las actuaciones se desarrollarán en función de las denuncias recibidas, las cuales podrían involucrar hechos de violencia digital, violencia de género, uso indebido de imágenes y otras conductas.

Asimismo, la escuela aseguró que todas las presentaciones serán tramitadas conforme a las normas y protocolos vigentes, con intervención de los organismos de protección correspondientes. También adelantó que reforzará los espacios de diálogo con los cursos más afectados y sus familias, con el objetivo de promover la concientización y prevenir este tipo de situaciones.

Por otro lado, desde la rectoría señalaron al mencionado medio que algunos estudiantes fueron suspendidos de manera preventiva. Agregaron que, una vez reunidas las pruebas por parte de la institución y con la intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Ministerio Público Tutelar, se definirán las sanciones correspondientes, que podrían llegar hasta la expulsión de los alumnos involucrados.