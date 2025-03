Nano Vaschetto reveló cuál fue el accidente sexual por el que fue operado: "Para todos los que preguntan"

¿Qué dijeron Jenifer Lauria y Nano Vaschetto sobre su operación de urgencia por un “accidente sexual”?

“Bueno, bueno, ¿cómo están? Nano, ¿ya está bien? Para todos los que me están preguntando. ¿Lo operaron? Decilo vos”, comenzó la novia de Nano en sus redes sociales.

“Me hice la judía. Así lo voy a decir. Me corté el frenillo, gente, un accidente sexual. Y bueno, pasaron cosas”, explicó Nano, quien fue operado.

“Pero bueno, lo importante es que ya está bien, ya está haciendo reposo. Y bueno, me toca hacer de enfermera”, agregó la morocha.

“Creo que estoy bien. No entiendo nada todavía. Así que a todos, gracias por preocuparse. Durante el día les voy a ir contando todo. Gracias a todos por el aguante”, finalizó el exhermanito.

Insólito: Nano de Gran Hermano fue operado de urgencia tras un accidente íntimo

El exparticipante del reality sorprendió a sus seguidores al revelar que debió someterse a una cirugía luego de un insólito percance.

Giuliano "Nano" Vaschetto, exparticipante de Gran Hermano 2025, generó revuelo en las redes sociales tras anunciar que tuvo que ser operado de urgencia a causa de un inesperado accidente de índole íntima.

A través de su cuenta de Instagram, el exconcursante decidió compartir detalles sobre su estado de salud y despejar las dudas de sus seguidores. "Bueno chicos, despejo dudas. Me están preguntando todos, estoy perfecto, no me pasó nada grave, vine a operarme porque tuve un accidente sexual", explicó con total sinceridad.

nano accidente sexuel

Luego, con humor, agregó: "Eso que todos están pensando, así que nada, todo bien. Gracias por preocuparse y quédense tranquilos".

nano y jeny instagram.jpg

El mensaje de Vaschetto rápidamente se viralizó y despertó todo tipo de especulaciones sobre lo sucedido. Sin embargo, hasta el momento no brindó detalles específicos sobre la naturaleza de la lesión ni la intervención a la que fue sometido.

A pesar de la particularidad del episodio, sus seguidores le enviaron mensajes de aliento y le desearon una pronta recuperación. Nano, quien se destacó en el reality por su carisma y su vínculo con otros participantes, sigue compartiendo actualizaciones con su comunidad mientras atraviesa este inesperado momento en su vida personal.