Natalia Oreiro y Lali Espósito lo dieron todo en Uruguay terminaron a los besos: show hot

La artista uruguaya estuvo presente en el concierto de Lali en Montevideo y vivieron un momento de alto voltaje que se viralizó.
La rambla de Punta Carretas se transformó en el epicentro de la cultura pop argentina durante la noche del sábado, cuando Lali Espósito brindó un show arrollador en Uruguay, en el marco de la gira de su nuevo disco, No vayas a atender cuando el demonio llama. La artista, una de las más convocantes de la región, reservaba para las miles de personas presentes un momento histórico: la aparición estelar de Natalia Oreiro, con quien protagonizó un crossover repleto de guiños a la nostalgia pop.
El setlist avanzaba con la energía característica de Lali, entre cambios de outfits, hits recientes y coreografías al nivel de las grandes divas internacionales. Sin embargo, promediando la noche, Lali detuvo la música para dirigirse al público y preparar la gran sorpresa, encendiendo la expectativa: “Me pareció bien un homenaje y dije: ‘¿Por qué no una canción?’ Siempre la quise cantar y nunca me animé, pero me parece el contexto perfecto para que me acompañen, ¿están listos para esta sorpresa? No lo creo…”, anunció.
La pausa tuvo una recompensa inmediata y nostálgica. Lali, con un vestido cubierto de piezas brillantes y botas altas negras, cedió el centro del escenario a Natalia Oreiro. La actriz y cantante uruguaya apareció entonando las primeras estrofas de “Cambio Dolor”, el icónico tema de la telenovela Muñeca Brava que marcó una era en la televisión y la música latina. La euforia estalló cuando ambas artistas, separadas por generaciones pero unidas por un carisma indiscutible, comenzaron a cantar juntas. Oreiro lució un look rojo total: top, pantalón y botas a juego, sumando alto voltaje visual a la velada.
El dueto entre las divas trascendió el simple homenaje. Ambas artistas bailaron, compartieron abrazos y disfrutaron ser testigos de la euforia que causaban en los presentes, quienes corearon cada palabra del himno noventoso. La complicidad se extendió a “Tu veneno”, otro éxito del repertorio de Oreiro que volvió a sonar en su tierra de origen. “¿Cómo dice, Uruguay?” gritó Natalia, contagiando más energía mientras bailaba junto a Lali.
El momento que se grabará para siempre en la memoria del show fue el beso entre ambas en mitad del escenario. El gesto, que revolucionó al público asistente, fue capturado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, desatando una ola de comentarios y memes. Los usuarios celebraron el cruce con frases como: “Madres”; “Son mi Britney y Madonna”; “Esto sí es cultura pop”; “Qué clase de fantasía surrealista y hermosa es esta”, dejando en claro que el encuentro entre Lali Espósito y Oreiro superó las fronteras y expectativas del fandom.
El vínculo entre las artistas tiene antecedentes de afecto y colaboración. Ambas compartieron el set de la comedia Solamente Vos, donde se cimentó una relación basada en el respeto profesional y la simpatía personal. Un ejemplo claro de esa conexión se vivió en 2020, durante la pandemia, cuando para el cumpleaños de Lali, Oreiro le cumplió un particular deseo: le cantó el “Feliz Cumpleaños” en ruso en un vivo de Instagram. Lali, casi en modo cábala, preguntó a sus seguidores: “¿Estará conectada Nati Oreiro? Ella está activa en redes... ¿Nati estás acá?”, para luego insistir: “Necesitamos saber si Nati Oreiro está conectada, mandémosle un mensaje. Queremos que nos cante el ‘Feliz Cumpleaños’ en ruso, es lo único que me importa de mi cumpleaños”. La respuesta llegó una hora más tarde, con Natalia compartiendo el video en sus propias historias, cantando en ruso y saludando con cariño: “¡Feliz cumpleaños, Lalita, te quiero!”.
Así, con la combinación de sus clásicos, las novedades de su último disco y la sorpresiva aparición de Natalia, Lali demostró una vez más su capacidad para crear veladas inolvidables. La rambla uruguaya fue testigo de un crossover soñado para los fanáticos del pop latino, confirmando que la emoción de la música y la complicidad genuina superan cualquier guion ensayado.
