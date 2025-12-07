Natalia Oreiro y Lali Espósito lo dieron todo en Uruguay terminaron a los besos: show hot

El momento que se grabará para siempre en la memoria del show fue el beso entre ambas en mitad del escenario. El gesto, que revolucionó al público asistente, fue capturado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, desatando una ola de comentarios y memes. Los usuarios celebraron el cruce con frases como: “Madres”; “Son mi Britney y Madonna”; “Esto sí es cultura pop”; “Qué clase de fantasía surrealista y hermosa es esta”, dejando en claro que el encuentro entre Lali Espósito y Oreiro superó las fronteras y expectativas del fandom.

El vínculo entre las artistas tiene antecedentes de afecto y colaboración. Ambas compartieron el set de la comedia Solamente Vos, donde se cimentó una relación basada en el respeto profesional y la simpatía personal. Un ejemplo claro de esa conexión se vivió en 2020, durante la pandemia, cuando para el cumpleaños de Lali, Oreiro le cumplió un particular deseo: le cantó el “Feliz Cumpleaños” en ruso en un vivo de Instagram. Lali, casi en modo cábala, preguntó a sus seguidores: “¿Estará conectada Nati Oreiro? Ella está activa en redes... ¿Nati estás acá?”, para luego insistir: “Necesitamos saber si Nati Oreiro está conectada, mandémosle un mensaje. Queremos que nos cante el ‘Feliz Cumpleaños’ en ruso, es lo único que me importa de mi cumpleaños”. La respuesta llegó una hora más tarde, con Natalia compartiendo el video en sus propias historias, cantando en ruso y saludando con cariño: “¡Feliz cumpleaños, Lalita, te quiero!”.

Así, con la combinación de sus clásicos, las novedades de su último disco y la sorpresiva aparición de Natalia, Lali demostró una vez más su capacidad para crear veladas inolvidables. La rambla uruguaya fue testigo de un crossover soñado para los fanáticos del pop latino, confirmando que la emoción de la música y la complicidad genuina superan cualquier guion ensayado.