Natalie Portman espera a su tercer hijo a los 44 años: "Sé que es un milagro"
La actriz dio a conocer la novedad y expresó su alegría por este momento que vive en París junto al músico Tanguy Destable.
Natalie Portman atraviesa un momento especial: está embarazada de su tercer hijo. A los 44 años, la actriz confirmó la noticia durante una entrevista con Harper’s Bazaar, donde también habló de la felicidad que comparte con su pareja, el músico francés Tanguy Destable.
“Tanguy y yo estamos muy emocionados. Me siento muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”, expresó la protagonista de Thor: Love and Thunder, dejando en claro la emoción con la que vive esta etapa.
Se trata del primer hijo en común de la pareja y el tercero para la actriz, quien ya es madre de Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9. Ambos nacieron durante su relación con el coreógrafo Benjamin Millepied, con quien estuvo casada durante más de diez años antes de separarse en 2024.
Durante la entrevista, Portman también compartió su mirada sobre la maternidad en esta instancia de su vida. Consciente de los desafíos que muchas personas enfrentan para concebir, remarcó que atraviesa este embarazo con una profunda gratitud. “Sé lo afortunada que soy”, señaló, aludiendo también a su cercanía con el ámbito de la medicina reproductiva.
En los últimos días, la actriz volvió a referirse a su faceta como madre y dejó en claro el lugar central que ocupan sus hijos en su vida cotidiana. "Mis hijos siempre me llenan de alegría, porque los veo crecer y convertirse en las personas que son. Además, he estado pasando mucho tiempo con mis amigos, con sus hijos y con los míos; es muy divertido", expresó.
En ese sentido, los definió como su "fuente de alegría" y remarcó que, desde su nacimiento, estableció límites firmes para resguardar su intimidad. Aun así, hizo una excepción para destacar el orgullo que siente por su hijo mayor, quien lanzó su propia línea de ropa.
Por su parte, su pareja, el músico francés, mantiene un perfil bajo pese a su trayectoria en la escena electrónica. Nacido el 23 de mayo de 1980 en Morlaix, inició su camino artístico en la banda Abstrackt Keal Agram y luego desarrolló su carrera solista con tres discos. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra el remix de À cause des garçons, de Yelle, además de colaboraciones con figuras de renombre como David Guetta.
La pareja, que se caracteriza por su bajo perfil, espera la llegada de su bebé en Francia, país donde reside actualmente. La actriz se instaló allí en 2014 con la intención de alejarse del ritmo de Hollywood y priorizar una vida más reservada.
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