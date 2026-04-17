Natalie Portman espera a su tercer hijo a los 44 años: "Sé que es un milagro"

En ese sentido, los definió como su "fuente de alegría" y remarcó que, desde su nacimiento, estableció límites firmes para resguardar su intimidad. Aun así, hizo una excepción para destacar el orgullo que siente por su hijo mayor, quien lanzó su propia línea de ropa.

Por su parte, su pareja, el músico francés, mantiene un perfil bajo pese a su trayectoria en la escena electrónica. Nacido el 23 de mayo de 1980 en Morlaix, inició su camino artístico en la banda Abstrackt Keal Agram y luego desarrolló su carrera solista con tres discos. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra el remix de À cause des garçons, de Yelle, además de colaboraciones con figuras de renombre como David Guetta.

La pareja, que se caracteriza por su bajo perfil, espera la llegada de su bebé en Francia, país donde reside actualmente. La actriz se instaló allí en 2014 con la intención de alejarse del ritmo de Hollywood y priorizar una vida más reservada.