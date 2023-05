La dura crítica de Natalie Weber a Fabián Cubero por exponer a Nicole Neumann y su hija

Qué dijo Natalie Weber sobre la actitud de Fabián Cubero sobre el conflicto de Nicole Neumann con su hija

natali weber

Las declaraciones de Cubero generaron polémica y una de las que opinó sobre el tema fue Natalie Weber, quien manifestó su postura de manera contundente ante esta problemática familiar del ex futbolista y Nicole.

“No tengo ni buena onda ni mala onda con Nicole, mis amigas son de toda la vida y no tengo mucha gente amiga del medio, Mauro tampoco, nuestras amistades son de toda la vida, tenga o no tenga buena onda me parece que esas cosas que se arreglan puertas adentro”, dijo Weber.

En ese sentido, aseguró que "si es realmente así, me parece que es dejar mal parada a la mamá de tus tres hijas que me parece que se merece un respeto y no estoy de acuerdo”.

"Esas cosas se arreglan siempre puertas adentro, salir a declarar para que la miren mal o la juzguen como mamá o en su rol de mamá, a mi no me gustaría que me lo hagan”, agregó Natalie.