Nati Jota pasó por el quirófano y contó cómo fue la cirugía a la que se sometió
La periodista se sometió a una operación para corregir miopía y astigmatismo y compartió su emoción con sus seguidores: “Es un cambio enorme, me emociona en serio”.
Nati Jota atraviesa una etapa de transformación personal después de tomar una decisión que venía postergando hace años: dejar atrás los anteojos. La periodista y conductora se sometió a una cirugía ocular para corregir su miopía y astigmatismo, y relató en detalle cómo vivió el procedimiento, combinando humor, nervios y emoción.
“Para los que usamos anteojos toda la vida es una decisión difícil. Es un cambio de cara, y si no los usaste, no lo vas a entender. Te voy a parecer exagerada, pero me emociona en serio”, contó en sus redes sociales, donde mostró imágenes del antes y el después de la intervención.
Con su estilo espontáneo, Nati explicó que el procedimiento fue rápido y sin dolor: “Te anestesian mucho los ojos con gotas, sentís los párpados pesados. Te tapan un ojo y te dicen todo el tiempo: ‘Mirá la luz verde’. Ves todo, pero no sentís nada. El doctor me iba explicando cada paso, y eso me dio tranquilidad”.
Además, detalló con humor el paso a paso de la cirugía láser: “Te abren una ‘tapita’ en el ojo, la mueven, el láser actúa unos segundos y después la vuelven a cerrar. Dura dos minutos literal. Dicho así da impresión, pero no te das cuenta de nada”.
Antes de ingresar al quirófano, la conductora tuvo su propio ritual de despedida: leyó una carta a sus anteojos en su programa de Olga, donde los despidió entre risas y lágrimas. “Gracias por acompañarme en todas, por no dejarme a ciegas en la escuela, en los castings y en la vida”, expresó con ternura, provocando la emoción de sus compañeros y de sus seguidores.
Ya recuperada, Nati celebró su nueva etapa con la mezcla de ironía y alegría que la caracteriza: “Supongo que ahora soy la rubia exanteojos... o la rubia sin más”. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo de colegas, amigos y fanáticos que destacaron su valentía y autenticidad.
La cirugía, que le permitirá ver con total nitidez sin recurrir a lentes, representa para ella mucho más que un cambio estético: es un símbolo de libertad y renovación personal. “Es raro mirarme al espejo y verme distinta, pero me siento feliz. De verdad, esto me emociona en serio”, concluyó.
