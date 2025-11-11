Nati Jota pasó por el quirófano y contó cómo fue la cirugía a la que se sometió

Ya recuperada, Nati celebró su nueva etapa con la mezcla de ironía y alegría que la caracteriza: “Supongo que ahora soy la rubia exanteojos... o la rubia sin más”. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo de colegas, amigos y fanáticos que destacaron su valentía y autenticidad.

nati jota operacion 1

La cirugía, que le permitirá ver con total nitidez sin recurrir a lentes, representa para ella mucho más que un cambio estético: es un símbolo de libertad y renovación personal. “Es raro mirarme al espejo y verme distinta, pero me siento feliz. De verdad, esto me emociona en serio”, concluyó.