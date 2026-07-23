Nati Jota reveló la insólita decepción amorosa que vivió durante el Mundial
La conductora recordó un efímero romance que nació mientras cubría la Copa del Mundo y explicó cuál fue el inesperado episodio que la llevó a cortar todo vínculo.
En medio del clima distendido de Sería Increíble, el ciclo que conduce por OLGA, Nati Jota sorprendió al contar una anécdota personal que tuvo lugar durante la cobertura del Mundial 2026. Lejos de las canchas y las conferencias de prensa, la periodista relató que vivió un romance tan fugaz como prometedor, aunque un episodio inesperado terminó por desbaratar cualquier posibilidad de que prosperara.
Todo comenzó cuando conoció a un hincha argentino durante el torneo. Entre salidas, charlas y encuentros, la relación empezó a tomar forma y ella incluso lo bautizó con un apodo muy particular: "mi amor bebé".
Sin embargo, el idilio tuvo un desenlace tan abrupto como desconcertante. Según explicó, después de uno de los partidos de la Selección argentina asistieron a una fiesta y allí empezó a sentirse algo incómoda. "Yo quería estar con mis amigos, pero sentía que tenía que estar con él", recordó sobre aquella noche.
La situación alcanzó su punto de inflexión cuando decidió darle un beso antes de alejarse para reencontrarse con el resto del grupo. "Le doy un beso y me alejo", contó, aunque inmediatamente descubrió algo que la dejó perpleja.
De acuerdo con su relato, un amigo del joven estaba grabando ese momento con su teléfono celular sin que ella lo supiera. Ese detalle le generó una sensación de extrañeza que terminó por dinamitar el vínculo.
"Me dejó rara", reconoció la influencer al rememorar el episodio, dejando en evidencia que la actitud del entorno del chico le resultó completamente extemporánea y bastó para perder el interés.
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