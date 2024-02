Nati Jota habló de su video viral con Nacho Castañares

nati jota

Luego, agregó: "Sex and the city la estoy mirando y me gusta, pero no tiene eso de ‘mirame y no me dejes de mirar’. Quiero que me pase lo que me pasaba con Lost, Prison Break y Orange is the new black. Quiero ver una serie de esas que terminás un capítulo y tenés que ver otro”.

Sin embargo, no hizo referencia en su totalidad a lo que se refiere a Castañares, pero hay que destacar que al ex participante de GH lo acaban de relacionar también con Romina Uhrig. Por lo que, por el momento, Nacho todavía no confirmó ninguna de sus relaciones, pero tampoco las desmintió.