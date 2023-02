Inédito cruce entre Nati Jota y Fernando Iglesias por una influencer española

"Me recibí de periodista pero tuiteo giladas, manda @natijota en su biografía. Vos misma lo admitís, princesa", la cruzó Iglesias para ningunearla desde su cuenta de Twitter. "Desagradables son los miles de muertos que asuelan nuestras rutas porque 'el cemento no se come'. Te acordás?", agregó.

Para finalizar Esto llevó a que miles de usuarios seNati Jota le contestó "me llama la atención entonces que un diputado nacional utilice su tiempo en responder “giladas”. Besos, Príncipe". muestren a favor de ella y publiquen diferentes memes contra el dirigente de Juntos por el Cambio.

https://twitter.com/natijota/status/1627296890072055809 No es q banque al gob q ella critica pero qué desagradable escuchar a alguien del primer mundo hablar tan mal de tu país y DESDE tu país, nas ganas de meterle un cachetazo. https://t.co/JmBodLHF4z — NATI JOTA (@natijota) February 19, 2023