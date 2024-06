La propuesta subida de tono de Nati Jota que descolocó a Gastón Edul

Nati Jota conversó junto a Gastón Edul y le propuso la invitación menos pensada. En este aspecto, expresó: “Cuando vengas a Miami podés comer pechuga, estas dos. Perdón Gasti, pero igual sí”, aseguró en tono humorístico.

Mientras, Edul respondió: “Bueno, me gusta el pollo al curri”, afirmó en la misma línea de lo que estaba sucediendo.

EDUL NATI j

Nati Jota: sorpresivo presagio sobre Gran Hermano

Nati Jota sigue con atención todo lo que ocurre en la casa más famosa del país. En este sentido, la influencer aseguró que la conclusión de Gran Hermano puede sorprender a más de uno. Además, confesó que no tenía expectativas de los participantes restantes. Sin embargo, con la eliminación de Furia y el Chino, volvió a tener interés en la final.

Nati Jota analizó lo que dejó la última gala de eliminación en Gran Hermano. En este aspecto, expresó: “En este GH fue más fuerte el hate que el fanatismo, facilitado por el voto negativo. No ganará ningún favorito porque fueron eliminados. Porque evidentemente, a pesar de ser muyyyy queridos, eran más hateados”, aseguró.

Nati Jota aseguró que los cuatro participantes restantes tienen chances iguales de coronarse. Además, manifestó: “Cualquiera de los 4 que gane va a ser SORPRESIVO, inimaginable hace unos meses. En algún momento me jodió lo predecible que me parecía lo que estaba siendo este GH. Así que eso me gusta. Ninguno tenía perfil ganador”, concluyó.