Nati Jota en medio de un escándalo: la acusan de hacer bullying y ser "una m...."

image.png

Fuerte contra Nati Jota

Pero Nai Awada no se quedó porque siguió pegándole fuerte a Nati Jota: "Te acordás Nati cuando tus mejores amigos me perseguían gritándome cara de pescado y se me acercaban tanto que me encerraba en el baño desesperada a llorar ? Vos te reías a carcajadas , me chupa un huevo la edad a mi mis padres me inculcaron el RESPETO. 'Comunicadora'".

"Yo les dije de nati j.. averiguen un poco antes de tener ídolos , consejo . A mi me la hizo pasar para el orto todo mi adolescencia y sus amigos me ACOSABAN, amigos que son sus amigos al día de hoy no se fijense , yo jamás la perdone y jamás entendí porque esta en los medio", escribió en otro tuit.