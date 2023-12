Navidad: 10 películas de Prime Video para ver en Nochebuena

Sinopsis oficial: Lucía es una mamá que dedica el tiempo libre que tiene a su pequeña hija Leo, quién vive obsesionada con Navidad. Un día su hermana le organiza una cita a ciegas con Sergio, un chef con el que hay un chispazo automático. Cuando la traviesa Leo los descubre y entra en crisis, a Lucía no le queda de otra más que intentar convencer a su hija de que su novio es el mismísimo Santa Claus.

Esta historia fue una de las últimas estrenadas por Prime Video. Está protagonizada por Eddie Murphy y es la primera comedia navideña que el actor realiza en toda su carrera. Asimismo, cuenta con la participación de actrices de la talla de Tracee Ellis Ross.

Sinopsis oficial: Eddie Murphy protagoniza esta comedia de acción navideña sobre un hombre con la misión de ganar el concurso navideño anual de decoración de casas de su vecindario, e inadvertidamente hace un trato con una traviesa elfa que trae a la vida los 12 días de Navidad.

Esta película, protagonizada por Asa Butterfield es una de las favoritas de los espectadores cuando llega la Navidad. Se estrenó en 2022 y es una divertida comedia romántica en la que sostener el amor y el cariño es parte fundamental de la trama.

Sinopsis oficial: Es víspera de Nochebuena. Tras despedirse en la estación Marlyebone, los flamantes novios Hayley y Jamesadvierten que no soportarán pasar la Navidad separados, entonces deciden sorprender al otro y, sin saberlo, secruzan y cambian de tren. Empieza a nevar y así llega la certeza de que deberán pasar la Navidad con la familiadel otro. ¿Su amor sobrevivirá cuando sus mayores secretos se revelen?

Embed - Your Christmas or Mine? - Tráiler Oficial | Prime Video España

Esta historia regresó a Prime Video nuevamente protagonizada por Asa Butterfield hace tan solo unas semanas volviendo a atrapar a los espectadores de la primera cinta. En esta ocasión, los dramas de los protagonistas aumentan de tal forma que la tensión traspasa la pantalla convirtiéndola en una película digna de Navidad mostrando cómo, este momento del año, hace la unión.

Sinopsis oficial: El padre de James invitó a la familia de Hayley a pasar la Navidad en un lujoso resort para esquiar en los Alpes austríacos para que conozcan a su nueva novia estadounidense. Tras una confusión en el aeropuerto, las dos familias acaban en diferentes lados de un valle y en un hospedaje contrario a lo esperado. ¿Sobrevivirá la relación de Hayley y James a otra Navidad turbulenta entre familias?

Esta comedia aventurera es ideal para ver en familia. Se estrenó en 2021 y es una perfecta enseñanza para los más jóvenes sobre la unión familiar en fechas tan especiales. Está protagonizada por Fabio de Luigi, Valentina Lodovini y Diego Abatantuono.

Sinopsis oficial: Después de las desastrosas vacaciones de mamá, Carlo, Giulia y sus tres hijos van a Laponia a encontrarse con Santa Claus. Las cosas no van a salir según lo planeado y pronto la familia está causando confusión.

Drama, comedia y romance en una sola película navideña es ideal. Esta película es digna para cualquier pareja en Nochebuena ya que tiene, como premisa inicial, la importancia del respeto y del amor en plenos festejos.

Sinopsis oficial: El vuelo de la cantante de ópera Jessica ( Rachel Shenton ) su concierto en Viena se retrasa y ella se queda varada en Yorkshire. El único lugar para quedarse es un bed and breakfast en un pueblo encantador dirigido por un apuesto viudo llamado Andrew ( Mark Killeen ) .

Embed - A Very British Christmas | OFFICIAL 2021 TRAILER

Una película hermosa e ideal para los fanáticos de los animales. Es una comedia encantadora aunque, quizás, un tanto infantil, pero que es perfecta para un momento familiar en plena Navidad.

Sinopsis oficial: La cuarta película de la exitosa franquicia "El perro que salvó". La familia Bannister sale de la ciudad por Navidad nuevamente pero esta vez van a la hermosa mansión de playa de tía Barbara en California. Zeus, el adorable labrador familiar debe compartir la atención con un nuevo cachorro llamado Eve.

Esta historia, desde que se estrenó en Prime Video, es uno de los clásicos navideños más espectaculares y enternecedores. Su premisa inicial hace foco en la importancia de las tradiciones, de la familia y del amor, pero por sobre todo en el respeto y la intimidad. Una adorable mirada a la Navidad desde dos perspectivas distintas: una más experimentada y otra en pleno crecimiento.

Sinopsis oficial: Cuando la historiadora Jessica es contratada para crear la exhibición navideña de 'El Plaza', descubre hechos importantes mientras trabaja en equipo con el guapo decorador Nick para darle vida a la exhibición. Protagonizada por Elizabeth Henstridge y Ryan Paevey.

Embed - Christmas at the Plaza Trailer | Countdown to Christmas