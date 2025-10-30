Fuerte cruce entre Beto Casella y Edith Hermida en Bendita: "Te estoy ofreciendo progresar"
El conductor y la panelista se chicanearon en vivo en medio de lo que sería la última temporada trabajando juntos.
El pase de Beto Casella a América TV cobra cada día más fuerza y en las últimas horas, el conductor protagonizó un picante cruce en vivo con su panelista Edith Hermida, ya que podría ser la última temporada juntos como compañeros de Bendita en El Nueve.
Todo comenzó cuando la panelista se indignó por las declaraciones de Nancy Pazos sobre Diego Santilli, luego del triunfo de La Libertad Avanza en las Elecciones Legislativas Nacionales.
Acto seguido, el conductor se acercó y la abrazó para decirle: "Yo me voy a mandar a mudar de acá y sabés cómo me van a extrañar, ¿no?".
"No te vas nada", le gritó ella haciendo referencia a la salida de Beto Casella del programa que estuvo a su cargo durante más de 20 años.
Pero la situación siguió escalando y las chicanas aparecieron. "No te vas una mier*a", retrucó Edith, mientras que Casella chicaneó: "Cuando necesites para el alquiler vas a venir. Vas a buscar a un macho como yo y no voy a estar".
En cuanto a las personas que dejarán el canal y se irán con Beto, la panelista fue filosa y lanzó: "De todas las que te vas a llevar, ninguna es como yo". Entre risas, el conductor apuntó: "Yo te saqué del barro, quedate en el barro".
"Te vas a sacar una foto de la manito en el otro canal con otra", continuó Edith muy divertida. Sin embargo, Beto no se quedó atrás y no dudó en reprocharle: "Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá".
Como era de esperarse, ambos se tomaron el tiempo de aclarar que lo que ocurrió fue un chiste y que está todo más que bien entre ellos. Lo cierto es que es casi un hecho que la panelista se quedaría en El Nueve en el próximo año para ser la reemplazante de Beto Casella en la conducción.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario