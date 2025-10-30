Fuerte cruce entre Beto Casella y Edith Hermida en Bendita: "Te estoy ofreciendo progresar"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/forofms/status/1983326203210572013?t=mKaebNAXJIa0A7_LPHWqKQ&s=19&partner=&hide_thread=false ¿Beto se va y Edith se queda en @canal9oficial?



Entre bromas mientras hablaban del cruce entre Nancy Pazos y Evelyn Von Brocke, Beto y Edith tiraron unos palitos al aire referidos al futuro de ambos en #Bendita:



-Beto: "Yo me voy a mandar a mudar de acá y sabes como me van a… pic.twitter.com/KzuBniqUHl — foromedios (@forofms) October 29, 2025

En cuanto a las personas que dejarán el canal y se irán con Beto, la panelista fue filosa y lanzó: "De todas las que te vas a llevar, ninguna es como yo". Entre risas, el conductor apuntó: "Yo te saqué del barro, quedate en el barro".

"Te vas a sacar una foto de la manito en el otro canal con otra", continuó Edith muy divertida. Sin embargo, Beto no se quedó atrás y no dudó en reprocharle: "Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá".

Como era de esperarse, ambos se tomaron el tiempo de aclarar que lo que ocurrió fue un chiste y que está todo más que bien entre ellos. Lo cierto es que es casi un hecho que la panelista se quedaría en El Nueve en el próximo año para ser la reemplazante de Beto Casella en la conducción.