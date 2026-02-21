Una reconocida actriz decidió vender todo su mobiliario para afrontar una deuda millonaria
Una figura del espectáculo pasa por un escenario difícil y busca una pronta solución. Los detalles en la nota.
Una situación económica compleja llevó a una reconocida actriz a desprenderse de gran parte del mobiliario de su hogar tras acumular una deuda millonaria luego de su separación de su expareja.
La información se conoció en A la Tarde, donde Santiago Sposato brindó detalles enigmáticos y señaló: "Esta famosa está rematando todos sus muebles por las historias de WhatsApp: vende la cama, la mesa, las sillas. Vende todo".
En relación a las razones, precisó: "Lo hace para resolver una interna familiar. Tiene que ver con la plata. Ella es una actriz con mucha historia. Tiene una muy linda casa en zona Norte. Creo que la casa tampoco la va a tener más. Todo lo que vende es por necesidad".
Más tarde, Débora D'Amato reveló el nombre de la protagonista: "La que vende todo es María Fernanda Callejón. Ella había comprado la casa con un crédito UBA y cuando se separa con Ricky Diotto no se ponen de acuerdo en pagar las cuotas y se creó una deuda de 98 millones".
La panelista también remarcó que "la casa fue vendida y que todo esto está judicializado".
Qué desencadenó la separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto
El vínculo entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se quebró en 2022 luego de una etapa atravesada por fuertes diferencias que con el tiempo trascendieron al ámbito público.
En diálogo con Mirtha Legrand en 2024, la actriz reveló que aparecieron mensajes de su entonces pareja con otra mujer, lo que desató sospechas de infidelidad. Asimismo, contó que lo denunció por violencia psicológica, un conflicto que terminó judicializado.
A este escenario se sumaron disputas por la división de bienes, factor que profundizó la ruptura y dio origen al problema económico que aún no se resuelve.
