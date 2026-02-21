Una reconocida actriz decidió vender todo su mobiliario para afrontar una deuda millonaria

Embed - MARÍA FERNANDA CALLEJÓN Y RICARDO DIOTTO VENDIERON LA 'CASA DEL ESCÁNDALO'

Qué desencadenó la separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

maria fernanda callejon diotto.jpg

El vínculo entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se quebró en 2022 luego de una etapa atravesada por fuertes diferencias que con el tiempo trascendieron al ámbito público.

En diálogo con Mirtha Legrand en 2024, la actriz reveló que aparecieron mensajes de su entonces pareja con otra mujer, lo que desató sospechas de infidelidad. Asimismo, contó que lo denunció por violencia psicológica, un conflicto que terminó judicializado.

A este escenario se sumaron disputas por la división de bienes, factor que profundizó la ruptura y dio origen al problema económico que aún no se resuelve.