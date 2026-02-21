Netflix: la serie de drama y suspenso que llegó a la plataforma hace poco
En Netflix ya se puede ver la joya de 2026 que está arrasando el ranking: una historia con drama, suspenso y espionaje que no da respiro.
Sin hacer demasiado ruido pero con un impacto inmediato, Netflix sumó a su catálogo una de las series más esperadas de 2026. Se trata de Unfamiliar, una producción creada y dirigida por Paul Coates que rápidamente se ganó la atención de los suscriptores gracias a su atrapante combinación de drama, suspenso y espionaje.
Esta serie alemana, compuesta por seis capítulos, se posiciona como una de las propuestas más sólidas del año dentro de la plataforma de streaming. Con una narrativa intensa y un desarrollo cinematográfico cuidado al detalle, logra destacarse entre las múltiples películas y series de Netflix disponibles.
El estreno fue el 6 de febrero y, desde entonces, no dejó de escalar en el ranking. Para muchos usuarios, ya figura entre las mejores producciones de Netflix en 2026, consolidándose como una verdadera joya del catálogo actual
De qué trata Unfamiliar
Este thriller de espionaje en Netflix sigue la vida de dos ex agentes secretos que viven en la sombra mientras administran un centro para personas que necesitan desaparecer. Todo cambia cuando una misión del pasado en Bielorrusia vuelve a escena y los obliga a salir de su escondite.
La nueva serie de Netflix tiene como protagonistas a Simon, interpretado por Felix Kramer, y Meret Schäfer, encarnada por Susanne Wolff. Instalados en Berlín, su aparente calma se rompe cuando antiguos enemigos, incluidos asesinos y agentes rusos, los ponen nuevamente en la mira. Entre persecuciones y secretos, deberán enfrentar no solo amenazas externas, sino también lo más complejo: decirse la verdad y salvar su matrimonio.
Reparto de Unfamiliar
- Susanne Wolff (Meret Schäfer)
- Felix Kramer (Simon Schäfer)
- Maja Bons (Nina)
- Andreas Pietschmann (Jonas Auken)
- Henry Hübchen (Gregor Klein)
- Natalia Belitski (Katya)
- Samuel Finzi (Josef Koleev)
- Genija Rykova (Vera Koleeva)
Tráiler de Unfamiliar
