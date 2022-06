Negra Vernaci: "¿Me estás ponchando las tetas?", gloriosa imitación de Viviana Canosa

"Por cada uno de ustedes voy a luchar. ¿Saben quién me da la fuerza para seguir luchando? Soledad Acuña, por fin una mujer con los dos huevos bien puestos", apuntó Vernaci, reflejando la felicidad de Canosa cuando la Ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de prohibir hablar en leguaje incluviso.

La genial Negra Vernaci

chupala jinx monsoon la reina del snatchgame es la negra vernaci.mp4

"No se las cogieron a ustedes", otra genial imitación de Vernaci

La parodia que hizo la Negra Vernaci es simplemente genial, en dos minutos expuso lo que es y piensa la chimentera de A24: "Roñosas, emporedadas, faltas de empatía, ¿no se las cogieron a ustedes? Lesibianas reprimidas. Esas son las mujeres que no está dejando este Gobierno".

"Le sacan la plata a sus maridos, no como yo, que no necesito de nada ni de nadie porque soy genial, tengo talento y tengo la argolla limpia, porque me la lavo todos los días".

"Están solas, son asquerosas, las odio a todas. Encima opinan. No se dan cuenta que la única que puede opinar soy yo".