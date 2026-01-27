Nesi estrenó "Se Vale To", su nuevo sencillo: escuchalo
Conocida mundialmente como la voz detrás de “Yo Perreo Sola” de Bad Bunny, la artista sigue evolucionando y marca el inicio de una nueva etapa en su carrera.
NESI sorprende a todos y presenta su nuevo sencillo “Se Vale To” , que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Este lanzamiento marca un nuevo momento en su carrera, en el que la artista reafirma su identidad y continúa fortaleciendo su presencia dentro del panorama de la música urbana latina.
Desde el año 2020, la cantante dejó una marca indeleble en la cultura del reggaetón y el latin trap al formar parte de uno de los temas más influyentes del género. Su participación en “Yo Perreo Sola” trascendió fronteras y dio paso a un histórico remix junto a Ivy Queen , presentado en los Billboard Music Awards , un hito para la visibilidad femenina dentro de la música urbana.
A partir de ese punto, NESI construyó su camino con determinación, sumando colaboraciones junto a referentes del movimiento como El Alfa, Kevvo, Yovngchimi, Jowell y Randy, Luar La L, Lil Pump, Blessd, Nio García y DJ Luian , consolidando su nombre dentro de la escena internacional.
Producido por Boy Wonder CF y Charlee Way, “Se Vale To” presenta a una NESI segura, directa y dominante. El tema expone la perspectiva de una mujer que lidera, decide y expresa con claridad lo que quiere, sin rodeos ni concesiones. Con un tono seductor y firme, la artista deja en claro que el control y la dirección de su camino están en sus manos.
La voz de NESI , uno de sus rasgos más reconocibles, se impone con carácter y personalidad. En un género en permanente movimiento, la artista se posiciona como una de las figuras que marcan el presente del reggaetón y proyectan su futuro, con una propuesta auténtica y contemporánea.
En este 2026, NESI continúa avanzando con convicción, reafirmando su lugar dentro del género urbano y ampliando el impacto de su propuesta musical.
