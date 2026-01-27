Nesi estrenó "Se Vale To", su nuevo sencillo: escuchalo

Embed - SE VALE TO - Nesi, Boy Wonder CF, Charlee Way | El Dojo Video Oficial

Producido por Boy Wonder CF y Charlee Way, “Se Vale To” presenta a una NESI segura, directa y dominante. El tema expone la perspectiva de una mujer que lidera, decide y expresa con claridad lo que quiere, sin rodeos ni concesiones. Con un tono seductor y firme, la artista deja en claro que el control y la dirección de su camino están en sus manos.