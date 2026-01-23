En el Día Nacional del Músico, liberan en YouTube un show inédito de Luis Alberto Spinetta
El registro audiovisual completo corresponde a un concierto grabado en 1998 junto a Spinetta y los Socios del Desierto y se estrena este 23 de enero, en coincidencia con un nuevo aniversario del nacimiento del Flaco.
En el marco del Día Nacional del Músico y al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de Luis Alberto Spinetta, este 23 de enero se libera en YouTube el registro audiovisual completo de uno de los shows en vivo más intensos y representativos de su etapa final de los años noventa, un material histórico que permanecía inédito en su totalidad y que dio origen al álbum San Cristóforo.
El concierto fue grabado en agosto de 1998 en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza y documenta el regreso de Spinetta a un sonido decididamente eléctrico, potente y visceral. Al frente de Spinetta y los Socios del Desierto, junto a Marcelo Torres en bajo y Daniel “Tuerto” Wirtz en batería, el músico desplegó una propuesta cruda y directa que marcó un punto de inflexión dentro de su recorrido artístico.
Aquellas presentaciones se convirtieron rápidamente en uno de los momentos más altos de esa etapa, combinando fuerza rockera, libertad interpretativa y una relectura vibrante de distintas fases de su obra. Lejos de apoyarse en la nostalgia, Spinetta resignificó canciones de su propio repertorio desde una mirada contemporánea, atravesada por la energía y la química del trío.
El show, que el propio Spinetta definía como una auténtica “peña de acero inoxidable”, reúne versiones renovadas de clásicos de Almendra y Pescado Rabioso junto a composiciones más recientes, en un clima de cercanía con el público y una intensidad que definió esos conciertos. La interacción, la improvisación y la potencia sonora terminaron de construir una experiencia única.
Parte de ese material fue editado originalmente en 1998 bajo el título San Cristóforo, disco que con el paso del tiempo se consolidó como una referencia ineludible dentro de la discografía en vivo del artista. Sin embargo, el estreno del registro completo permite ahora acceder por primera vez a la experiencia integral de aquellas noches, tal como fueron concebidas sobre el escenario.
La publicación de este concierto en YouTube se presenta como un homenaje especial en una fecha profundamente significativa para la música argentina y ofrece la posibilidad de redescubrir a Luis Alberto Spinetta en uno de sus momentos más eléctricos, creativos y vitales, reafirmando la vigencia de una obra que continúa dialogando con nuevas generaciones.
