En el Día Nacional del Músico, liberan en YouTube un show inédito de Luis Alberto Spinetta

El show, que el propio Spinetta definía como una auténtica “peña de acero inoxidable”, reúne versiones renovadas de clásicos de Almendra y Pescado Rabioso junto a composiciones más recientes, en un clima de cercanía con el público y una intensidad que definió esos conciertos. La interacción, la improvisación y la potencia sonora terminaron de construir una experiencia única.

Parte de ese material fue editado originalmente en 1998 bajo el título San Cristóforo, disco que con el paso del tiempo se consolidó como una referencia ineludible dentro de la discografía en vivo del artista. Sin embargo, el estreno del registro completo permite ahora acceder por primera vez a la experiencia integral de aquellas noches, tal como fueron concebidas sobre el escenario.

La publicación de este concierto en YouTube se presenta como un homenaje especial en una fecha profundamente significativa para la música argentina y ofrece la posibilidad de redescubrir a Luis Alberto Spinetta en uno de sus momentos más eléctricos, creativos y vitales, reafirmando la vigencia de una obra que continúa dialogando con nuevas generaciones.