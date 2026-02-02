"Alguien está mintiendo": la serie de Netflix de 16 capítulos que atrapa con un crimen y un final inesperado
Un castigo escolar termina en muerte y todos son sospechosos. Basada en un best seller, tiene 2 temporadas y un desenlace distinto al libro.
Con un formato ágil y solo 16 capítulos en total, esta producción se convirtió en una de las ofertas más elegidas por los suscriptores amantes del misterio. El suspenso, los secretos y los giros inesperados son parte central de una historia que logró captar la atención del público joven y adulto por igual.
Las producciones estadounidenses suelen liderar el ranking de reproducciones en Netflix, y este caso no fue la excepción. Desde su llegada al catálogo, la serie se posicionó entre las 10 más vistas a nivel mundial, manteniendo un nivel de popularidad que sigue creciendo con el correr de los años.
Uno de los aspectos más atractivos es que se trata de una historia basada en un libro juvenil premiado y catalogado como Best Seller, lo que despertó el interés de los suscriptores fanáticos de las adaptaciones literarias. Aunque respeta la esencia de la novela, la serie sorprendió al público con un final completamente diferente, marcando un quiebre respecto a la obra original.
A pesar de la gran recepción y las excelentes críticas, Netflix decidió no continuar la historia más allá de sus dos temporadas, lo que convirtió a esta serie en un relato cerrado, intenso y muy valorado dentro del género.
De qué trata "Alguien está mintiendo"
Según la sinopsis oficial de Netflix, Alguien está mintiendo desarrolla su historia a partir de un castigo escolar que reúne a cinco estudiantes completamente distintos. Lo que parece una situación cotidiana se transforma en una pesadilla cuando uno de ellos muere misteriosamente, dejando al descubierto una red de secretos, mentiras y sospechas.
A lo largo de sus episodios, la serie combina drama juvenil, tensión policial y misterio, manteniendo al espectador atrapado hasta el final. Cada personaje esconde algo, y el relato avanza entre revelaciones que cambian por completo el rumbo de la historia.
La producción logró destacarse por su ritmo narrativo, su atmósfera inquietante y un cierre original, diferente al de la novela en la que se inspira.
Reparto de "Alguien está mintiendo"
El elenco juvenil fue uno de los puntos fuertes de la serie, con interpretaciones que recibieron muy buenas críticas por parte de la prensa especializada:
Annalisa Cochrane como Addy Prentiss
Chibuikem Uche como Cooper Clay
Marianly Tejada como Bronwyn Rojas
Cooper van Grootel como Nate Macauley
Barrett Carnahan como Jake Riordan
Jessica McLeod como Janae Matthews
Mark McKenna como Simon Kelleher
Melissa Collazo como Maeve Rojas
Sara Thompson como Vanessa Clark
Alimi Ballard como Kevin Clay
Trailer de "Alguien está mintiendo"
