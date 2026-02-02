"Alguien está mintiendo": la serie de Netflix de 16 capítulos que atrapa con un crimen y un final inesperado

A lo largo de sus episodios, la serie combina drama juvenil, tensión policial y misterio, manteniendo al espectador atrapado hasta el final. Cada personaje esconde algo, y el relato avanza entre revelaciones que cambian por completo el rumbo de la historia.

La producción logró destacarse por su ritmo narrativo, su atmósfera inquietante y un cierre original, diferente al de la novela en la que se inspira.

Reparto de "Alguien está mintiendo"

El elenco juvenil fue uno de los puntos fuertes de la serie, con interpretaciones que recibieron muy buenas críticas por parte de la prensa especializada:

Annalisa Cochrane como Addy Prentiss

Chibuikem Uche como Cooper Clay

Marianly Tejada como Bronwyn Rojas

Cooper van Grootel como Nate Macauley

Barrett Carnahan como Jake Riordan

Jessica McLeod como Janae Matthews

Mark McKenna como Simon Kelleher

Melissa Collazo como Maeve Rojas

Sara Thompson como Vanessa Clark

Alimi Ballard como Kevin Clay

Trailer de "Alguien está mintiendo"