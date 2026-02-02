Confirmado: Netflix renovó "Animal", la comedia española con Luis Zahera que es furor en el país

El personaje de Antón logra una fuerte conexión con el espectador al combinar la dureza del hombre de campo con una sensibilidad profunda, lo que lo convierte en uno de los grandes aciertos de la serie.

Reparto de "Animal"

Luis Zahera

Lucía Caraballo

Carmen Ruiz

Antonio Durán “Morros”

Lucía Veiga

Raquel Nogueira

Nuno Gallego

Adrián Viador

La segunda temporada será escrita por Teresa Bellón y César F. Calvillo y producida por Alea Media, el estudio responsable de éxitos como Entrevías, Patria y Vivir sin permiso.

Trailer de "Animal"