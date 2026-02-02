Confirmado: Netflix renovó "Animal", la comedia española con Luis Zahera que es furor en el país
La plataforma oficializó el regreso de la serie sobre un veterinario rural y su sobrina. Fue un éxito total en Argentina por su mezcla de humor y ternura.
Netflix volvió a apostar fuerte por las producciones españolas y confirmó oficialmente la segunda temporada de una de las ficciones más exitosas y vistas del último año. La plataforma anunció la renovación de una comedia que logró destacarse dentro de su catálogo gracias a una combinación poco habitual de humor, ternura y situaciones rurales desopilantes.
Desde su estreno, esta producción se convirtió en un verdadero fenómeno internacional, especialmente en países como Argentina, España, México y Chile, donde se mantuvo durante semanas entre lo más visto del ranking. Sus episodios breves y su tono fresco fueron clave para captar a un público amplio y diverso.
El éxito fue tal que Netflix no dudó en confirmar una nueva temporada, aunque por el momento mantiene bajo estricta reserva la fecha de estreno. Lo que sí está asegurado es el regreso de una historia cargada de más locura, personajes entrañables y una fuerte presencia de animales, uno de los sellos distintivos de la serie.
De qué trata "Animal"
Animal cuenta la historia de Antón, un veterinario rural interpretado por Luis Zahera, que intenta sobrevivir entre los desafíos del campo, las nuevas reglas del mercado y los conflictos personales que surgen en un entorno en constante cambio.
La trama se potencia con la llegada de Uxía, su sobrina, una sofisticada gerente de una boutique de mascotas en Santiago de Compostela. El choque entre el mundo urbano y la vida rural genera situaciones tan incómodas como divertidas, cargadas de humor, sensibilidad y una mirada crítica sobre la modernidad.
El personaje de Antón logra una fuerte conexión con el espectador al combinar la dureza del hombre de campo con una sensibilidad profunda, lo que lo convierte en uno de los grandes aciertos de la serie.
Reparto de "Animal"
-
Luis Zahera
-
Lucía Caraballo
-
Carmen Ruiz
-
Antonio Durán “Morros”
-
Lucía Veiga
-
Raquel Nogueira
-
Nuno Gallego
-
Adrián Viador
La segunda temporada será escrita por Teresa Bellón y César F. Calvillo y producida por Alea Media, el estudio responsable de éxitos como Entrevías, Patria y Vivir sin permiso.
Trailer de "Animal"
