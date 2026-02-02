"Él y ella": la miniserie de 6 capítulos de Netflix que atrapa con un crimen y secretos de pareja
Basada en el libro de Alice Feeney. Una periodista y un policía investigan un crimen mientras reviven su crisis de pareja. Tiene solo 6 episodios.
El 2026 recién empieza, pero el mundo del streaming ya tiene una ficción que pisa fuerte. En los últimos días, Netflix estrenó una serie que combina suspenso, drama y giros atrapantes, y que rápidamente se convirtió en una de las más vistas en la plataforma. Él y ella se posiciona como una de las producciones más destacadas del año.
La historia se desarrolla a lo largo de seis episodios y está basada en la novela homónima de Alice Feeney. Protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal, la miniserie construye un relato cargado de secretos, tensiones y conflictos que se revelan conforme pasan los capítulos, ideal para quienes buscan una producción breve e intensa para maratonear.
De qué trata Él y ella
La trama se centra en una pareja atravesada por una relación rota y llena de secretos. Ella, una ex periodista que se alejó de su profesión y de su entorno, se ve arrastrada nuevamente a la acción cuando un homicidio sacude el pueblo de su infancia y despierta su impulso por investigar.
El regreso a ese lugar reabre conflictos del pasado y la enfrenta cara a cara con su marido, un policía a cargo del caso con quien mantiene un vínculo distante y tenso. A medida que la investigación avanza, ambos quedan atrapados en un vínculo donde el trabajo y lo personal se mezclan mientras cada paso hacia la verdad expone mentiras, silencios y verdades a medias que ponen todo en duda.
Reparto de Él y ella
- Tessa Thompson como Anna Andrews
- Jon Bernthal como Jack Harper
- Pablo Schreiber como Richard
- Crystal R. Fox como Alice
- Rebecca Rittenhouse como Lexi
- Sunita Mani como Priya
Tráiler de Él y ella
Te puede interesar
Dejá tu comentario