MinutoUno

"Él y ella": la miniserie de 6 capítulos de Netflix que atrapa con un crimen y secretos de pareja

Espectáculos

Basada en el libro de Alice Feeney. Una periodista y un policía investigan un crimen mientras reviven su crisis de pareja. Tiene solo 6 episodios.

Con una historia que mezcla tensión

Con una historia que mezcla tensión, drama y suspenso, esta serie de Netflix es una de las sensaciones del catálogo. 

El 2026 recién empieza, pero el mundo del streaming ya tiene una ficción que pisa fuerte. En los últimos días, Netflix estrenó una serie que combina suspenso, drama y giros atrapantes, y que rápidamente se convirtió en una de las más vistas en la plataforma. Él y ella se posiciona como una de las producciones más destacadas del año.

La historia se desarrolla a lo largo de seis episodios y está basada en la novela homónima de Alice Feeney. Protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal, la miniserie construye un relato cargado de secretos, tensiones y conflictos que se revelan conforme pasan los capítulos, ideal para quienes buscan una producción breve e intensa para maratonear.

De qué trata Él y ella

Él y ella
Esta serie norteamericana promete ser una de las grandes ficciones del 2026.

Esta serie norteamericana promete ser una de las grandes ficciones del 2026.

La trama se centra en una pareja atravesada por una relación rota y llena de secretos. Ella, una ex periodista que se alejó de su profesión y de su entorno, se ve arrastrada nuevamente a la acción cuando un homicidio sacude el pueblo de su infancia y despierta su impulso por investigar.

El regreso a ese lugar reabre conflictos del pasado y la enfrenta cara a cara con su marido, un policía a cargo del caso con quien mantiene un vínculo distante y tenso. A medida que la investigación avanza, ambos quedan atrapados en un vínculo donde el trabajo y lo personal se mezclan mientras cada paso hacia la verdad expone mentiras, silencios y verdades a medias que ponen todo en duda.

Reparto de Él y ella

  • Tessa Thompson como Anna Andrews
  • Jon Bernthal como Jack Harper
  • Pablo Schreiber como Richard
  • Crystal R. Fox como Alice
  • Rebecca Rittenhouse como Lexi
  • Sunita Mani como Priya

Tráiler de Él y ella

Embed - Él y ella | Tráiler oficial | Netflix

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas