Netflix anunció la nueva serie de Sebastián Ortega con Carla Peterson y Luciano Castro

Para dar vida a esta compleja historia, Ortega ha reunido a un elenco de talentos excepcionales. La pareja protagónica estará a cargo de los consagrados Carla Peterson y Luciano Castro, quienes ya han demostrado una química inigualable en éxitos pasados.

A ellos se les unen las nuevas generaciones, representadas por figuras en ascenso como Valentina Zenere y Jerónimo Bosia, así como un reparto de lujo con actuaciones especiales de Pablo Rago, Jorgelina Aruzzi, Alan Sabbagh y María Leal. La producción, a cargo de Underground, garantiza la calidad de un estudio que ha sabido marcar tendencia en la industria televisiva.

"El tiempo puede esperar" es más que una simple historia de ciencia ficción; es una profunda reflexión sobre el amor, la pérdida y las oportunidades que la vida nos da. Con la dirección de Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz, y el guion del propio Ortega y Alejandro Quesada, la serie busca combinar el encanto de una historia romántica con el peso de una narrativa que indaga en la naturaleza humana.

Este es un proyecto que, sin duda, resonará en quienes se han preguntado si un verdadero amor puede, de hecho, trascender al tiempo.