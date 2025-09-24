Netflix anunció la nueva serie de Sebastián Ortega con Carla Peterson y Luciano Castro
"El tiempo puede esperar" se une a las producciones hechas en Argentina de la plataforma. Acaba de comenzar su rodaje en el país lleno de estrellas.
Pocos creadores de la televisión argentina han logrado construir un universo narrativo tan diverso y reconocible como Sebastián Ortega. Desde el crudo y aclamado realismo de El Marginal hasta el brillante ingenio de comedias que se volvieron hitos de la cultura pop como Graduados o Los exitosos Pells, su filmografía es un testimonio de su habilidad para conectar con el público a través de géneros dispares.
Ahora, Ortega vuelve a unirse a la plataforma de Netflix para dar inicio al rodaje de su más reciente creación, "El tiempo puede esperar", una serie que promete ser su proyecto más emocional y nostálgico hasta la fecha. La ficción nos invita a un viaje que transciende las décadas, explorando la pregunta más conmovedora de todas: ¿puede un amor resistir al paso del tiempo, incluso cuando uno de los amantes queda suspendido en él?
La trama presenta a Bruno y Florencia, dos jóvenes de la década del ‘90, cuya idílica historia de amor se ve truncada por un suceso inexplicable: la desaparición repentina de Bruno. Sin embargo, lo que para Florencia se convierte en tres décadas de una vida vivida sin su amor, para Bruno son solo unas horas.
Él regresa a la vida de su amada intacto, con la misma edad y fisonomía que tenía al partir. La serie se centra en el doloroso y a la vez hermoso reencuentro de estos dos mundos, explorando el desafío de reconstruir una relación que ha vivido de manera tan desigual.
Para dar vida a esta compleja historia, Ortega ha reunido a un elenco de talentos excepcionales. La pareja protagónica estará a cargo de los consagrados Carla Peterson y Luciano Castro, quienes ya han demostrado una química inigualable en éxitos pasados.
A ellos se les unen las nuevas generaciones, representadas por figuras en ascenso como Valentina Zenere y Jerónimo Bosia, así como un reparto de lujo con actuaciones especiales de Pablo Rago, Jorgelina Aruzzi, Alan Sabbagh y María Leal. La producción, a cargo de Underground, garantiza la calidad de un estudio que ha sabido marcar tendencia en la industria televisiva.
"El tiempo puede esperar" es más que una simple historia de ciencia ficción; es una profunda reflexión sobre el amor, la pérdida y las oportunidades que la vida nos da. Con la dirección de Guillermo Rocamora y Mariano Ardanaz, y el guion del propio Ortega y Alejandro Quesada, la serie busca combinar el encanto de una historia romántica con el peso de una narrativa que indaga en la naturaleza humana.
Este es un proyecto que, sin duda, resonará en quienes se han preguntado si un verdadero amor puede, de hecho, trascender al tiempo.
