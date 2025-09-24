La película de Netflix que esconde oscuros secretos y una trama sofocante

La historia sigue a Jonas Hansen (Philip Froissant), quien tras perder a sus padres en un accidente de auto, recibe la invitación de su abuelo Friedrich Hansen (Hanns Zischler) para quedarse a vivir en la isla en lugar de mudarse a Baviera. Allí, Jonas retoma contacto con sus amigos del colegio y conoce a la nueva profesora que ha llegado a sus clases.