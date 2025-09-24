La película de Netflix que esconde oscuros secretos y una trama sofocante
La serie alemana cuenta con el actor principal de La emperatriz de Netflix y promete mantener al espectador al borde del asiento con su intensa trama de suspenso.
Netflix ofrece un catálogo amplio de series y películas, pero muchas veces algunas producciones quedan un poco escondidas. Entre ellas se destaca una ficción de suspenso alemana protagonizada por Philip Froissant. La película se llama La isla negra y fue dirigida por Miguel Alexandre. Tiene una duración de 1 hora y 44 minutos, perfecta para ver de un tirón.
Estrenada en 2021, la historia sigue a un joven que, tras perder a sus padres, se muda a una isla para vivir con su abuelo y conoce a una nueva profesora con un plan peligroso.
Los secretos oscuros de la isla y la misteriosa presencia de la profesora crean una atmósfera intensa de misterio y suspenso psicológico, convirtiendo a La isla negra en una opción ideal para los fanáticos del thriller en Netflix.
De qué trata "La isla negra"
En esta película de Netflix, los secretos ocultos de una isla que parece tranquila ponen en peligro a un joven estudiante cuando se acerca demasiado a su enigmática profesora.
La historia sigue a Jonas Hansen (Philip Froissant), quien tras perder a sus padres en un accidente de auto, recibe la invitación de su abuelo Friedrich Hansen (Hanns Zischler) para quedarse a vivir en la isla en lugar de mudarse a Baviera. Allí, Jonas retoma contacto con sus amigos del colegio y conoce a la nueva profesora que ha llegado a sus clases.
Mientras tanto, su mejor amiga, Nina (Mercedes Müller), empieza a sospechar de la docente y se pregunta cuáles son sus verdaderas intenciones, generando un clima de suspenso y misterio que atraviesa toda la película.
Reparto de "La isla negra"
- Philip Froissant (Jonas Hansen)
- Alice Dwyer (Helena Jung)
- Hanns Zischler (Friedrich Hansen)
- Mercedes Müller (Nina Cohrs)
- Sammy Scheuritzel (Florian)
- Lieselotte Voß (Jule)
- Katharina Schütz (Ingrid Hansen)
- Jodie Leslie Ahlborn (madre de Jonas)
- Marco Wittorf (padre de Jonas)
Tráiler de "La isla negra"
