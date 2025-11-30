Netflix: el drama de aventura emotivo y con unas imágenes impactantes

La película, de origen estadounidense y estrenada originalmente en 2007, volvió a tomar fuerza gracias a su llegada al catálogo de Netflix el 22 de septiembre de 2025, posicionándose de inmediato entre todas las series y películas del top argentino. Su tono reflexivo, su potente relato biográfico y sus paisajes imponentes la transformaron en un fenómeno instantáneo.