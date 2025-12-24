Netflix: la serie con un relato de terror inigualable que la está rompiendo
Estrenada hace más de 15 años, esta serie se convirtió en un fenómeno mundial, marcó a una generación de espectadores y continúa siendo una de las más elegidas.
Netflix cuenta con una oferta casi infinita de series y películas, pero solo algunas logran trascender modas, récords de audiencia y el desgaste del paso de las temporadas. En este caso, se trata de una producción que combinó terror, acción, drama y suspenso, y que supo construir un universo narrativo tan sólido que se expandió mucho más allá de su historia original.
Desde su estreno televisivo, la serie arrasó a nivel mundial y, con su llegada a Netflix, reafirmó su lugar como uno de los relatos de zombies más influyentes de la historia de la televisión. A lo largo de 11 temporadas y 177 episodios, logró millones de reproducciones, debates intensos entre fanáticos y una relación de amor y odio con la crítica especializada.
No se trata de una serie corta ni de consumo rápido. Por el contrario, su extensión la posiciona como una de las más largas disponibles en Netflix y dio origen a múltiples spin-offs y continuaciones, centradas tanto en personajes principales como en nuevas historias ambientadas en el mismo universo apocalíptico.
De qué trata "The Walking Dead"
Según la sinopsis oficial de Netflix, The Walking Dead se sitúa en los albores de un apocalipsis zombie, donde un grupo de sobrevivientes lucha día a día por mantenerse con vida en un mundo completamente devastado.
La historia sigue a personas comunes enfrentadas a situaciones extremas, obligadas a tomar decisiones límite mientras intentan preservar algo de humanidad en medio del caos. A lo largo de las temporadas, el foco no solo está puesto en la amenaza de los muertos vivientes, sino también en los conflictos morales, las traiciones y los vínculos humanos que surgen cuando la civilización deja de existir.
Pese a las críticas que recibió por su prolongada duración, en Netflix sigue siendo una de las principales recomendaciones del género, especialmente para quienes buscan una historia intensa, oscura y cargada de tensión emocional.
Reparto de "The Walking Dead"
El éxito de la serie también se explica por un elenco que dio vida a personajes ya icónicos dentro de la cultura pop:
-
Andrew Lincoln como Rick Grimes
Jon Bernthal como Shane Walsh
Sarah Wayne Callies como Lori Grimes
Laurie Holden como Andrea
Jeffrey DeMunn como Dale Horvath
Steven Yeun como Glenn Rhee
Chandler Riggs como Carl Grimes
Norman Reedus como Daryl Dixon
Muchos de estos personajes se transformaron en verdaderos símbolos del género zombie y fueron clave para el impacto emocional de la serie a lo largo de los años.
Trailer de "The Walking Dead"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario