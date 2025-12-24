Netflix: la serie con un relato de terror inigualable que la está rompiendo

Pese a las críticas que recibió por su prolongada duración, en Netflix sigue siendo una de las principales recomendaciones del género, especialmente para quienes buscan una historia intensa, oscura y cargada de tensión emocional.

Reparto de "The Walking Dead"

El éxito de la serie también se explica por un elenco que dio vida a personajes ya icónicos dentro de la cultura pop:

Andrew Lincoln como Rick Grimes

Jon Bernthal como Shane Walsh

Sarah Wayne Callies como Lori Grimes

Laurie Holden como Andrea

Jeffrey DeMunn como Dale Horvath

Steven Yeun como Glenn Rhee

Chandler Riggs como Carl Grimes

Norman Reedus como Daryl Dixon

Muchos de estos personajes se transformaron en verdaderos símbolos del género zombie y fueron clave para el impacto emocional de la serie a lo largo de los años.

Trailer de "The Walking Dead"