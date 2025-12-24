Las 5 mejores películas de Navidad que se pueden ver en Netflix
La nochebuena es un gran motivo para sentarse junto a la familia y disfrutar una buena película temática, por lo que Netflix te da las mejores opciones.
La Navidad es, ante todo, un contrato emocional con nuestras raíces y con quienes elegimos tener cerca. Más allá de las cenas y los regalos, el verdadero éxito de la Nochebuena reside en los momentos de pausa, esos donde la conversación se detiene para dar paso a una historia compartida. Ver cine en familia durante esta fecha no es solo una forma de entretenimiento; es la creación de un espacio seguro donde el humor, la nostalgia y la esperanza nos permiten conectar desde un lugar menos superfluo.
Implementar una maratón de películas en esta fecha es un acierto narrativo para cualquier hogar. Nos permite transitar por diferentes estados: desde la risa desbordada que rompe el hielo inicial, hasta la reflexión profunda que suele traer el fin de año. En ese sentido, Netflix se ha consolidado como el anfitrión ideal, curando un catálogo que entiende que la audiencia busca calidad, diversidad de géneros y, sobre todo, esa sensación de "bienestar" que solo una buena historia navideña puede proporcionar.
La selección de este año en la plataforma es una verdadera mina de oro. Entre estrenos que ya se perfilan como clásicos instantáneos y joyas de animación con una sensibilidad artística superior, Netflix ofrece opciones que no solo entretienen, sino que invitan a pensar. Son producciones que manejan con maestría los arquetipos de la redención y el amor, recordándonos que, aunque el mundo exterior sea caótico, siempre hay un refugio en el cine que nos hace sentir, por un momento, que todo está en su lugar.
Las 5 mejores películas para ver en Navidad
1. The Holiday (El Descanso)
Este es, sin lugar a dudas, el "confort movie" por excelencia y un clásico moderno que redefine el romance de madurez. La trama nos presenta a Iris (Kate Winslet) y Amanda (Cameron Diaz), dos mujeres heridas por el desamor que deciden intercambiar sus casas durante las fiestas. Lo que comienza como un escape geográfico termina siendo un viaje de autodescubrimiento. La genialidad de Nancy Meyers reside en crear un contrato emocional donde la vulnerabilidad es la protagonista; nos enseña que para encontrar un amor sano, primero debemos recuperar nuestra propia autonomía. Es una película que se siente como un abrazo y que, con su atmósfera acogedora, nos invita a creer en los nuevos comienzos.
2. Equipaje de mano (Carry-On)
Para quienes buscan romper con el esquema tradicional de los villancicos, este thriller de acción es la opción más electrizante desde la temporada pasada. La historia sigue a un joven agente de la TSA (Taron Egerton) que es chantajeado por un misterioso viajero (Jason Bateman) para dejar pasar un paquete peligroso en un vuelo de Nochebuena. Es una propuesta audaz que utiliza la presión de las fiestas como un catalizador de tensión constante. La película destaca por su ritmo frenético y por presentarnos una cara diferente de la Navidad: una donde el heroísmo y la toma de decisiones críticas se vuelven fundamentales. Es el "guilty pleasure" perfecto para quienes prefieren la adrenalina a la melancolía.
3. El diario de Noel
Basada en un best seller que captura perfectamente esa inteligencia narrativa que tanto nos gusta, esta película sigue a un exitoso escritor que regresa a su casa natal para liquidar la herencia de su madre. Allí encuentra un diario que no solo abre las puertas de su propio pasado, sino que lo conecta con una joven que busca sus propios orígenes. Es un drama romántico profundo y reflexivo, donde el crecimiento personal es tan importante como el vínculo que se genera entre los protagonistas. Nos recuerda que la Navidad también es una época para sanar viejas heridas y que, a veces, los secretos mejor guardados son los que finalmente nos permiten ser libres.
4. Un mensaje antes de Navidad
Esta es una joya que juega con el destino y las señales del universo. La trama gira en torno a una mujer que recibe un mensaje inesperado que la lleva a cuestionar toda su vida y sus relaciones justo antes de las fiestas. Maneja arquetipos reconocibles pero los dota de una frescura emocional que conmueve. Es de esas historias que generan una conversación inmediata: ¿creemos en las coincidencias o en que todo sucede por una razón? Con una ambientación impecable y actuaciones que transmiten una calidez genuina, es la película ideal para ver en familia y debatir sobre las segundas oportunidades y el peso de nuestras decisiones.
5. Una Navidad extra
Esta producción es un torbellino de risas y situaciones disparatadas que celebra la diversidad y la locura de las reuniones familiares. La trama se centra en los esfuerzos por hacer que una Navidad sea "extra" especial, lo que inevitablemente conduce a una serie de enredos y malentendidos que reflejan la complejidad real de convivir bajo el mismo techo. Es una comedia con mucha personalidad que no teme mostrar el lado caótico de las fiestas, pero que termina con un mensaje potente sobre la aceptación y la unidad. Es la opción perfecta para ver después de la cena, cuando el humor se vuelve el mejor aliado para cerrar la Nochebuena con una sonrisa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario