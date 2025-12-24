Las 5 mejores películas de Navidad que se pueden ver en Netflix

Embed - THE HOLIDAY [2006] - Official Trailer (HD)

2. Equipaje de mano (Carry-On)

Para quienes buscan romper con el esquema tradicional de los villancicos, este thriller de acción es la opción más electrizante desde la temporada pasada. La historia sigue a un joven agente de la TSA (Taron Egerton) que es chantajeado por un misterioso viajero (Jason Bateman) para dejar pasar un paquete peligroso en un vuelo de Nochebuena. Es una propuesta audaz que utiliza la presión de las fiestas como un catalizador de tensión constante. La película destaca por su ritmo frenético y por presentarnos una cara diferente de la Navidad: una donde el heroísmo y la toma de decisiones críticas se vuelven fundamentales. Es el "guilty pleasure" perfecto para quienes prefieren la adrenalina a la melancolía.

3. El diario de Noel

Basada en un best seller que captura perfectamente esa inteligencia narrativa que tanto nos gusta, esta película sigue a un exitoso escritor que regresa a su casa natal para liquidar la herencia de su madre. Allí encuentra un diario que no solo abre las puertas de su propio pasado, sino que lo conecta con una joven que busca sus propios orígenes. Es un drama romántico profundo y reflexivo, donde el crecimiento personal es tan importante como el vínculo que se genera entre los protagonistas. Nos recuerda que la Navidad también es una época para sanar viejas heridas y que, a veces, los secretos mejor guardados son los que finalmente nos permiten ser libres.

4. Un mensaje antes de Navidad

Esta es una joya que juega con el destino y las señales del universo. La trama gira en torno a una mujer que recibe un mensaje inesperado que la lleva a cuestionar toda su vida y sus relaciones justo antes de las fiestas. Maneja arquetipos reconocibles pero los dota de una frescura emocional que conmueve. Es de esas historias que generan una conversación inmediata: ¿creemos en las coincidencias o en que todo sucede por una razón? Con una ambientación impecable y actuaciones que transmiten una calidez genuina, es la película ideal para ver en familia y debatir sobre las segundas oportunidades y el peso de nuestras decisiones.

5. Una Navidad extra

Esta producción es un torbellino de risas y situaciones disparatadas que celebra la diversidad y la locura de las reuniones familiares. La trama se centra en los esfuerzos por hacer que una Navidad sea "extra" especial, lo que inevitablemente conduce a una serie de enredos y malentendidos que reflejan la complejidad real de convivir bajo el mismo techo. Es una comedia con mucha personalidad que no teme mostrar el lado caótico de las fiestas, pero que termina con un mensaje potente sobre la aceptación y la unidad. Es la opción perfecta para ver después de la cena, cuando el humor se vuelve el mejor aliado para cerrar la Nochebuena con una sonrisa.