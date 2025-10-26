Netflix: el romance inesperado y la comedia subida de tono que enciende pasiones con un estreno reciente
Una de las adaptaciones más recordadas de Shakespeare vuelve a Netflix y revive el romance trágico que marcó a toda una generación.
Dirigida por Baz Luhrmann en 1996, esta peloicula es una adaptación moderna del clásico de William Shakespeare que trasladó la historia a los suburbios de Verona Beach, conservando el diálogo original. Esta versión combina romance, drama y comedia con un ritmo vertiginoso que atrapó a la audiencia desde su estreno, convirtiéndose en un ícono de los años 90.
La película está protagonizada por Leonardo DiCaprio como Romeo y Claire Danes como Julieta, acompañados por un elenco sólido que incluye a John Leguizamo, Harold Perrineau y Paul Sorvino. La producción fue reconocida por su excelencia en diseño de producción, logrando una nominación al Oscar y varios premios BAFTA, destacándose en dirección, guion adaptado, banda sonora y diseño de producción.
La crítica especializada no dudó en elogiarla: Peter Travers, de Rolling Stone, describió la película como “un torbellino de acción agresiva, humor pendenciero y romance arrebatador”, mientras que Davis Hunter, de The Hollywood Reporter, destacó que “Leonardo DiCaprio y Claire Danes están soberbios”. A casi tres décadas de su estreno, la historia sigue despertando emociones y su llegada a Netflix la vuelve a colocar entre las películas más vistas y comentadas.
De qué se trata "Romeo y Julieta"
La sinopsis oficial señala: “La famosa obra de Shakespeare es modernizada a los actuales suburbios de Verona, manteniendo el diálogo original”. En Verona Beach, dos familias poderosas, los Montesco y los Capuleto, se enfrentan en una guerra que amenaza con dominar la ciudad.
Romeo, con la ayuda de su amigo Mercuccio, logra infiltrarse en una fiesta organizada por Fulgencio Capuleto, donde Julieta es presentada con la intención de comprometerla con Dave Paris, hijo del gobernador. Sin embargo, desde el primer instante en que Romeo y Julieta se miran, surge una chispa que desencadenará un romance imposible, marcado por el conflicto familiar, la pasión y la tragedia.
Reparto de "Romeo y Julieta"
-
Leonardo DiCaprio como Romeo
Claire Danes como Julieta
John Leguizamo como Tybalt
Harold Perrineau como Mercuccio
Pete Postlethwaite como Padre Laurence
Paul Sorvino como Fulgencio Capuleto
Brian Dennehy como Ted Montague
Paul Rudd como Dave Paris
Vondie Curtis-Hall como Captain Prince
Miriam Margolyes como la enfermera
Trailer de "Romeo y Julieta"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario