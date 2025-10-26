Netflix: el romance inesperado y la comedia subida de tono que enciende pasiones con un estreno reciente

Romeo, con la ayuda de su amigo Mercuccio, logra infiltrarse en una fiesta organizada por Fulgencio Capuleto, donde Julieta es presentada con la intención de comprometerla con Dave Paris, hijo del gobernador. Sin embargo, desde el primer instante en que Romeo y Julieta se miran, surge una chispa que desencadenará un romance imposible, marcado por el conflicto familiar, la pasión y la tragedia.