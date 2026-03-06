Netflix: el thriller de los '90 que trata sobre el Ku Klux Klan
Entre las películas disponibles aparece un thriller judicial de los años 90 que no solo impactó por su trama, sino también por las actuaciones de su elenco.
Se trata de un film estrenado en 1996 que combina drama, tensión y un fuerte trasfondo social. Con una duración de casi dos horas y media, esta producción marcó un momento clave en la carrera de Matthew McConaughey, quien logró destacarse en Hollywood gracias a su interpretación del abogado Jake Brigance.
La película, dirigida por Joel Schumacher, está basada en la novela del mismo nombre escrita por John Grisham, reconocido por sus historias judiciales cargadas de tensión.
De qué trata Tiempo de Matar
La historia se desarrolla en el estado de Mississippi, en Estados Unidos, donde un hombre afroamericano toma una decisión extrema luego de que su hija sea víctima de un brutal ataque.
El protagonista del caso es Carl Lee Hailey, quien asesina a los responsables del crimen contra su hija y termina siendo juzgado por el sistema judicial. Para defenderlo aparece Jake Brigance, un joven abogado que decide asumir el caso aun sabiendo que la situación podría generar una fuerte reacción en la comunidad.
El juicio desata una enorme tensión social, especialmente por la presencia del Ku Klux Klan, grupo extremista que se involucra en el conflicto y provoca una ola de violencia y amenazas.
A lo largo de la película, el relato explora temas profundos como el racismo, la justicia, la moral y los límites de la ley. El intenso desarrollo del juicio y los dilemas éticos que atraviesan los personajes son algunos de los elementos que transformaron a esta producción en un clásico del género judicial.
Reparto de Tiempo de Matar
El film cuenta con un elenco de gran nivel que contribuyó a consolidar su éxito y reconocimiento.
Entre los protagonistas se encuentran:
Matthew McConaughey como Jake Brigance
Sandra Bullock como Ellen Roark
Samuel L. Jackson como Carl Lee Hailey
Kevin Spacey como Rufus Buckley
Kiefer Sutherland como Freddie Lee Cobb
La química entre los actores y la intensidad de las escenas del juicio son parte fundamental del impacto que la película generó entre el público.
Tráiler de Tiempo de Matar
