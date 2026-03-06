Netflix: el thriller de los '90 que trata sobre el Ku Klux Klan

A lo largo de la película, el relato explora temas profundos como el racismo, la justicia, la moral y los límites de la ley. El intenso desarrollo del juicio y los dilemas éticos que atraviesan los personajes son algunos de los elementos que transformaron a esta producción en un clásico del género judicial.

Reparto de Tiempo de Matar

El film cuenta con un elenco de gran nivel que contribuyó a consolidar su éxito y reconocimiento.

Entre los protagonistas se encuentran:

Matthew McConaughey como Jake Brigance

Sandra Bullock como Ellen Roark

Samuel L. Jackson como Carl Lee Hailey

Kevin Spacey como Rufus Buckley

Kiefer Sutherland como Freddie Lee Cobb

La química entre los actores y la intensidad de las escenas del juicio son parte fundamental del impacto que la película generó entre el público.

Tráiler de Tiempo de Matar