Netflix: la serie coreana que fue una de las más elegidas en 2025 y la sigue rompiendo

La combinación de romance, drama y una ambientación histórica muy cuidada es uno de los factores que explican por qué esta serie logró convertirse en una de las más populares del catálogo.

Reparto de Si la vida te da mandarinas...

El éxito de la producción también se apoya en un elenco reconocido dentro de la industria del entretenimiento coreano.

El reparto principal está integrado por:

IU

Park Bo-gum

Moon So-ri

Park Hae-joon

Kim Yong-lim

Na Moon-hee

Yeom Hye-ran

Kim Seon-ho

Gracias a sus interpretaciones y a la fuerza emocional del guion, la serie logró destacarse dentro del universo de producciones coreanas que dominan el streaming en la actualidad.

Tráiler de Si la vida te da mandarinas...