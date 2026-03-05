Netflix: la serie basada en un best-seller que está liderando en el ranking
Con solo seis episodios y una historia cargada de tensión psicológica, esta serie se convirtió rápidamente en una de las grandes apuestas del streaming.
Se trata de una serie basada en el exitoso libro de Alice Feeney. La producción cuenta además con el respaldo de Jessica Chastain como productora ejecutiva, lo que elevó aún más las expectativas alrededor del proyecto.
Estrenada el 8 de enero de 2026, la serie se ambienta en una atmósfera inquietante en el estado de Georgia, Estados Unidos, y combina crimen, secretos del pasado y una narrativa que juega constantemente con el punto de vista de sus protagonistas.
De qué trata Él y ella
La trama sigue a Anna Andrews, una periodista que atraviesa un momento complicado tanto en su vida personal como profesional. Todo cambia cuando recibe la tarea de cubrir un asesinato brutal en su ciudad natal.
Lo que parece ser un caso policial más se transforma rápidamente en una pesadilla personal. Anna descubre que conoce a la víctima de una manera que no puede revelar públicamente, lo que la coloca en una posición extremadamente delicada.
En paralelo aparece el detective Jack Harper, encargado de liderar la investigación del crimen. A medida que avanza el caso, las historias de ambos comienzan a cruzarse peligrosamente.
La serie juega con una estructura narrativa muy particular: cada episodio alterna entre el punto de vista de “Él” y de “Ella”. Este recurso permite que el espectador vea versiones distintas de los mismos hechos, generando un clima de desconfianza constante.
Con giros inesperados y secretos que salen a la luz poco a poco, la historia plantea una pregunta inquietante: en un caso de asesinato, ¿quién está diciendo realmente la verdad?
Reparto de Él y ella
El thriller cuenta con un elenco sólido que potencia el suspenso de la historia:
Tessa Thompson como Anna Andrews.
Jon Bernthal como el detective Jack Harper.
Pablo Schreiber, en un papel clave para la investigación.
Las interpretaciones de Thompson y Bernthal fueron especialmente destacadas por la crítica, ya que ambos construyen personajes complejos que mantienen la intriga hasta el último capítulo.
Tráiler de Él y ella
