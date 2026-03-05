Netflix: la serie basada en un best-seller que está liderando en el ranking

La serie juega con una estructura narrativa muy particular: cada episodio alterna entre el punto de vista de “Él” y de “Ella”. Este recurso permite que el espectador vea versiones distintas de los mismos hechos, generando un clima de desconfianza constante.

Con giros inesperados y secretos que salen a la luz poco a poco, la historia plantea una pregunta inquietante: en un caso de asesinato, ¿quién está diciendo realmente la verdad?

Reparto de Él y ella

El thriller cuenta con un elenco sólido que potencia el suspenso de la historia:

Tessa Thompson como Anna Andrews.

Jon Bernthal como el detective Jack Harper.

Pablo Schreiber, en un papel clave para la investigación.

Las interpretaciones de Thompson y Bernthal fueron especialmente destacadas por la crítica, ya que ambos construyen personajes complejos que mantienen la intriga hasta el último capítulo.

Tráiler de Él y ella