Netflix: la aclamada película india de suspenso que la está rompiendo en la plataforma

Con un ritmo vertiginoso, el film aborda temas como la corrupción, los traumas del pasado y los dilemas éticos dentro de la abogacía. Cada escena aporta una nueva capa de sospecha, manteniendo al espectador en constante tensión hasta el desenlace final.

Reparto de Acusada

El éxito de la película descansa en un elenco sólido que combina experiencia y nuevos talentos del cine indio:

Konkona Sen Sharma como la Dra. Geetika.

Pratibha Ranta .

Sukant Goel .

Monica Mahendru como Simran.

Aditya Nanda.

La interpretación de Konkona Sen Sharma fue especialmente celebrada por la crítica, destacándose por su intensidad y profundidad emocional en un papel que exige ambigüedad constante.

Tráiler de Acusada