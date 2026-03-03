Netflix: la aclamada película india de suspenso que la está rompiendo en la plataforma
Un thriller dramático que combina tensión psicológica, intriga judicial y una narrativa que no da respiro.
Con una duración de 1 hora y 47 minutos, la película se estrenó el 27 de febrero de 2026 y rápidamente escaló posiciones en el Top 10 de varios países de habla hispana. La crítica destacó su construcción de personajes y la forma en que juega con la percepción del espectador, convirtiéndola en una de las grandes apuestas del año dentro de la plataforma.
El film demuestra, una vez más, el peso que ha ganado el cine indio dentro del streaming global, especialmente en el género de suspenso y drama judicial.
De qué trata Acusada
La historia gira en torno a una joven cuya vida cambia drásticamente cuando es implicada en un crimen complejo y violento. Lo que comienza como una acusación formal pronto se transforma en un laberinto psicológico donde la verdad parece desdibujarse.
A diferencia de los thrillers tradicionales, la trama no se limita al juicio. Explora también la salud mental, la presión mediática y la forma en que el sistema judicial puede utilizar —o manipular— ciertos diagnósticos para sostener una narrativa conveniente.
La gran pregunta que atraviesa toda la película es inquietante: ¿es la protagonista una víctima atrapada por las circunstancias o una mente brillante que ejecuta un plan calculado?
Con un ritmo vertiginoso, el film aborda temas como la corrupción, los traumas del pasado y los dilemas éticos dentro de la abogacía. Cada escena aporta una nueva capa de sospecha, manteniendo al espectador en constante tensión hasta el desenlace final.
Reparto de Acusada
El éxito de la película descansa en un elenco sólido que combina experiencia y nuevos talentos del cine indio:
Konkona Sen Sharma como la Dra. Geetika.
Pratibha Ranta.
Sukant Goel.
Monica Mahendru como Simran.
Aditya Nanda.
La interpretación de Konkona Sen Sharma fue especialmente celebrada por la crítica, destacándose por su intensidad y profundidad emocional en un papel que exige ambigüedad constante.
Tráiler de Acusada
