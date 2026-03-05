Netflix: la producción que tiene a Franco Colapinto como protagonista
Netflix suma novedades con la octava temporada de la docuserie que muestra cómo Franco Colapinto reemplazó a Jack Doohan y otras historias detrás de escena.
Dentro del catálogo de series de Netflix, una de las apuestas fuertes del año es la nueva temporada de Drive to Survive, que vuelve a meterse en la intimidad de la Fórmula 1. En esta octava entrega, el foco está puesto en Franco Colapinto, quien atraviesa uno de los momentos más determinantes de su carrera deportiva: su llegada a Alpine y la oportunidad de convertirse en piloto titular.
La docuserie expone el detrás de escena del paddock, las decisiones estratégicas y las tensiones internas que rodearon el reemplazo de Jack Doohan, en una temporada que combinó ambición, presión y situaciones límite.
De qué trata Drive to Survive
Desde su lanzamiento en 2019, Drive to Survive se consolidó como una pieza clave dentro de Netflix, series al mostrar la cara menos visible de la F1. La producción no solo repasa lo que ocurre en pista, sino también las internas entre escuderías, los conflictos contractuales y los momentos donde una decisión puede cambiarlo todo.
En esta edición, basada en la temporada 2025, se muestra a Colapinto como piloto de reserva en Alpine, decidido a recuperar un lugar en la grilla. La serie retrata el accidente de Doohan, los rumores sobre su posible salida y la confirmación del argentino como reemplazo.
También refleja el difícil debut de Colapinto en el GP de Emilia-Romaña, donde un choque en clasificación desató tensión dentro del equipo y un fuerte cruce con Flavio Briatore.
El adelanto oficial de la temporada ya está disponible en la plataforma y en los canales digitales de la producción. El tráiler de Drive to Survive anticipa una entrega cargada de dramatismo, con imágenes inéditas del paddock, declaraciones exclusivas y el minuto a minuto de la llegada de Colapinto a la titularidad.
Como ya es marca registrada de Netflix, series, el avance combina velocidad, tensión y relatos en primera persona, dejando en claro que esta temporada promete ser una de las más intensas desde el estreno de la docuserie.
Tráiler de Drive to Survive
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario