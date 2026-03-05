Netflix: la producción que tiene a Franco Colapinto como protagonista

El adelanto oficial de la temporada ya está disponible en la plataforma y en los canales digitales de la producción. El tráiler de Drive to Survive anticipa una entrega cargada de dramatismo, con imágenes inéditas del paddock, declaraciones exclusivas y el minuto a minuto de la llegada de Colapinto a la titularidad.

Como ya es marca registrada de Netflix, series, el avance combina velocidad, tensión y relatos en primera persona, dejando en claro que esta temporada promete ser una de las más intensas desde el estreno de la docuserie.

Tráiler de Drive to Survive