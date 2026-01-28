Netflix: el thriller psicológico más recomendado y que es uno de los más interesantes de la plataforma
Con una historia dramática que pega fuerte, esta serie de Netflix construye un relato tan potente que deja atrás a cualquier película o ficción del catálogo.
Dentro del universo de Netflix, que renueva a diario su oferta de series, aparece una de las ficciones más emotivas y contundentes para quienes buscan una historia que deje huella. Se trata de Alba, una producción que atrapa desde el primer episodio.
Esta serie española estrenada en 2021 propone un recorrido intenso que arranca con un vínculo amoroso, pero pronto da un giro oscuro tras un hecho traumático que sacude a su protagonista. Elena Rivera interpreta a Alba Llorens Vendrell, una joven cuya vida cambia de manera brutal luego de sufrir un episodio de violencia extrema.
Basada en la reconocida ficción turca Fatmagül, Alba se consolidó como una de las series de Netflix más impactantes por su relato crudo, emocional y sin concesiones. Con 13 capítulos cargados de tensión, está disponible en la plataforma desde junio de 2022 y se mantiene como una opción fuerte para quienes buscan historias intensas que no pasan desapercibidas.
De qué trata "Alba"
La historia de Netflix sigue a Alba Llorens Vendrell, interpretada por Elena Rivera, una joven que regresa a su ciudad natal para tomarse un respiro y termina asistiendo a una fiesta que deriva en una tragedia. Al día siguiente, despierta sola en la playa y con señales evidentes de haber sufrido una violación, un punto de quiebre que marca el rumbo de la serie.
El drama se intensifica cuando Alba descubre que algunos de los responsables del abuso pertenecen al círculo íntimo de su pareja, Bruno Costa, encarnado por Eric Masip. La situación alcanza su máxima tensión cuando la protagonista logra identificar a otra de las personas involucradas en el ataque, lo que desata un conflicto devastador y empuja la trama hacia un espiral emocional cada vez más crudo.
Reparto de "Alba"
- Elena Rivera (Alba Llorens Vendrell)
- Eric Masip (Bruno Costa Campoamor)
- Álvaro Rico (Jacobo Entrerríos)
- Pol Hermoso (Rubén Entrerríos)
- Jason Fernández (Hugo Roig)
- Miguel Fernández (César Valdivieso)
Tráiler de "Alba"
