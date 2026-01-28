Netflix: el thriller psicológico más recomendado y que es uno de los más interesantes de la plataforma

De qué trata "Alba"

La historia de Netflix sigue a Alba Llorens Vendrell, interpretada por Elena Rivera, una joven que regresa a su ciudad natal para tomarse un respiro y termina asistiendo a una fiesta que deriva en una tragedia. Al día siguiente, despierta sola en la playa y con señales evidentes de haber sufrido una violación, un punto de quiebre que marca el rumbo de la serie.