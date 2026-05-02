Netflix: "¿Qué le pasó a Lunes?", la atrapante joya de ciencia ficción y puro suspenso que debés ver este mes
Descubrí de qué trata ¿Qué le pasó a Lunes?, la muy exitosa cinta distópica de Netflix que mezcla una gran historia de ciencia ficción con el suspenso más puro.
Dentro de las producciones más atrapantes de Netflix, hay una película que logró mantenerse vigente desde su estreno. Se trata de una propuesta que mezcla acción, suspenso y ciencia ficción en un escenario distópico.
Estrenada en 2017, esta película se convirtió en una de las opciones favoritas del género dentro de la plataforma. Su historia original y su ritmo intenso hacen que sea ideal para quienes buscan un relato que mantenga la tensión de principio a fin. Además, el film cuenta con actuaciones destacadas, entre ellas la de Willem Dafoe, que aporta peso a una trama compleja y atrapante.
De qué trata "¿Qué le pasó a Lunes?"
La historia de ¿Qué le pasó a Lunes? se sitúa en un futuro donde el crecimiento poblacional obliga a implementar una estricta política de hijo único.
En este contexto, siete hermanas idénticas viven ocultas bajo una sola identidad para evitar ser descubiertas por el gobierno. Cada una adopta el nombre de un día de la semana y solo puede salir al mundo exterior en su jornada correspondiente.
El conflicto comienza cuando una de ellas desaparece, lo que desata una búsqueda desesperada y una cadena de eventos que pone en riesgo a todas. La película combina acción, conspiraciones y giros inesperados, construyendo una narrativa intensa que mantiene al espectador en constante tensión. Con el paso del tiempo, esta película se consolidó como una de las más recomendadas dentro de Netflix para los amantes del género, manteniéndose como un clásico moderno del catálogo.
Reparto de "¿Qué le pasó a Lunes?"
El elenco de ¿Qué le pasó a Lunes? es otro de los puntos fuertes de la producción:
- Noomi Rapace
- Willem Dafoe
- Glenn Close
- Marwan Kenzari
La interpretación de Noomi Rapace es especialmente destacada, ya que da vida a múltiples personajes con distintas personalidades.
Trailer de "¿Qué le pasó a Lunes?"
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