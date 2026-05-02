Netflix: "¿Qué le pasó a Lunes?", la atrapante joya de ciencia ficción y puro suspenso que debés ver este mes

Reparto de "¿Qué le pasó a Lunes?"

El elenco de ¿Qué le pasó a Lunes? es otro de los puntos fuertes de la producción:

Noomi Rapace

Willem Dafoe

Glenn Close

Marwan Kenzari

La interpretación de Noomi Rapace es especialmente destacada, ya que da vida a múltiples personajes con distintas personalidades.

Trailer de "¿Qué le pasó a Lunes?"