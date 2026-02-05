Netflix: la serie protagonizada por Al Pacino con una trama policial muy atrapante
Netflix continúa ampliando su catálogo con series provocadoras, intensas y cargadas de contenido histórico, ideales para quienes buscan algo más que entretenimiento liviano.
Dentro de ese universo, una producción se destaca por combinar drama criminal, hechos reales y una narrativa audaz, logrando posicionarse como una de las ofertas más impactantes de la plataforma.
Con una historia ambientada en los años 70, esta serie apuesta por un tono crudo, estilizado y moralmente desafiante, donde la violencia, la memoria histórica y la búsqueda de justicia se entrelazan constantemente. A lo largo de 19 capítulos, divididos en dos temporadas, el relato no da respiro y mantiene al espectador en tensión permanente.
Uno de los grandes atractivos de esta producción es su elenco de primer nivel, encabezado por una leyenda viva del cine, que se anima a uno de los papeles más audaces, incómodos y provocadores de toda su carrera televisiva. La serie fue elogiada por la crítica por su valentía narrativa y su capacidad para incomodar, algo que no todas las producciones del catálogo de Netflix se animan a hacer.
De qué trata "La cacería"
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, la historia se sitúa en 1977 y sigue a un joven judío que, tras presenciar un hecho traumático que cambia su vida para siempre, es reclutado por un grupo secreto dedicado a cazar criminales nazis ocultos en Estados Unidos.
A medida que avanza la trama, el grupo descubre que cientos de oficiales nazis de alto rango viven infiltrados en la sociedad estadounidense, conspirando para establecer un nuevo orden que revive las peores atrocidades del pasado. La serie explora temas como la venganza, la justicia, la memoria y los límites éticos, planteando preguntas incómodas sobre hasta dónde es válido llegar para hacer justicia.
El relato mezcla hechos históricos con ficción, utilizando un estilo visual potente y momentos de violencia explícita que refuerzan su tono provocador. Esta combinación convirtió a la serie en una de las más comentadas y debatidas dentro del catálogo de Netflix.
Reparto de "La cacería"
El elenco es uno de los puntos más fuertes de la serie, con interpretaciones que fueron ampliamente destacadas por la crítica y los suscriptores de Netflix:
Logan Lerman como Jonah Heidelbaum
Al Pacino como Meyer Offerman / Wilhelm Zuchs
Lena Olin como Eva Braun-Hitler / The Colonel
Jerrika Hinton como Millie Morris
Josh Radnor como Lonny Flash
Kate Mulvany como Sister Harriet
Louis Ozawa como Joe Torrance
Tiffany Boone como Roxy Jones
Carol Kane como Mindy Markowitz
Greg Austin como Travis Leich
Dylan Baker como Biff Simpson
Las actuaciones, especialmente la de Al Pacino, fueron señaladas como uno de los grandes motivos para darle play a la serie, aportando una carga emocional intensa y un personaje difícil de olvidar.
Tráiler de "La cacería"
