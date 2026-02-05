Netflix: la serie protagonizada por Al Pacino con una trama policial muy atrapante

El relato mezcla hechos históricos con ficción, utilizando un estilo visual potente y momentos de violencia explícita que refuerzan su tono provocador. Esta combinación convirtió a la serie en una de las más comentadas y debatidas dentro del catálogo de Netflix.

Reparto de "La cacería"

El elenco es uno de los puntos más fuertes de la serie, con interpretaciones que fueron ampliamente destacadas por la crítica y los suscriptores de Netflix:

Logan Lerman como Jonah Heidelbaum

Al Pacino como Meyer Offerman / Wilhelm Zuchs

Lena Olin como Eva Braun-Hitler / The Colonel

Jerrika Hinton como Millie Morris

Josh Radnor como Lonny Flash

Kate Mulvany como Sister Harriet

Louis Ozawa como Joe Torrance

Tiffany Boone como Roxy Jones

Carol Kane como Mindy Markowitz

Greg Austin como Travis Leich

Dylan Baker como Biff Simpson

Las actuaciones, especialmente la de Al Pacino, fueron señaladas como uno de los grandes motivos para darle play a la serie, aportando una carga emocional intensa y un personaje difícil de olvidar.

Tráiler de "La cacería"