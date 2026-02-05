Netflix: la película de suspenso y misterio que tiene una trama interesante

Reparto de "Misteriosa Obsesión"

El elenco es otro de los grandes aciertos de esta película de Netflix, con actuaciones sólidas que potencian el clima de tensión constante:

Julianne Moore como Telly Paretta

Dominic West como Ash Correll

Gary Sinise como el Dr. Munce

Alfre Woodard como Anne Pope

Anthony Edwards como Jim Paretta

Cada uno de los personajes cumple un rol clave dentro de la historia, aportando capas de duda y ambigüedad que mantienen al espectador atrapado hasta el final.

Tráiler de "Misteriosa Obsesión"