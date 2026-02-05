Netflix series: la comedia dramática de los 2000 que sigue siendo una de las más elegidas
La serie consolidó una comunidad fiel de fanáticos y, aun después de varios años, sigue siendo una de las producciones vistas y elegidas de Netflix.
Netflix mantiene su liderazgo en el mundo del streaming con un catálogo de series y películas que no pasa de moda. Entre esas producciones que siguen sumando visualizaciones se destaca Las chicas Gilmore, una ficción que, con el correr de los años, se consolidó como una de las más valoradas y elegidas por el público, incluso décadas después de su estreno.
Esta serie estadounidense es considerada uno de los mayores éxitos televisivos de los últimos 20 años y un clásico indiscutido dentro de la plataforma. Sus excelentes reseñas, la combinación de drama y comedia y la profundidad de sus personajes explican por qué continúa compitiendo de igual a igual con propuestas mucho más recientes.
A pesar de contar con siete temporadas, los suscriptores no dudan en volver a verla. Además, el catálogo de Netflix incluye una miniserie especial de cuatro capítulos que funciona como cierre de la historia. Un fenómeno que demuestra que algunas series no envejecen y siguen liderando reproducciones.
De qué trata "Las chicas Gilmore"
Según la sinopsis oficial de Netflix, Las chicas Gilmore gira en torno a la relación entre Lorelai, una madre soltera, independiente y decidida, y su hija Rory, una joven brillante con un futuro prometedor. Ambas comparten una convivencia marcada por diálogos intensos, irónicos y llenos de complicidad, que se convierten en el motor central de la historia.
Aunque pasaron más de 25 años desde su estreno, la serie se mantiene como uno de los grandes íconos del género dramático dentro del catálogo de Netflix, con una vigencia que sigue atrapando a nuevas generaciones de espectadores.
Reparto de "Las chicas Gilmore"
- Lauren Graham como Lorelai Gilmore
- Alexis Bledel como Rory Gilmore
- Scott Patterson como Luke Danes
- Kelly Bishop como Emily Gilmore
- Keiko Agena como Lane Kim
- Yanic Truesdale como Michel Gerard
- Liza Weil como Paris Geller
- Sean Gunn como Kirk Gleason
Trailer de "Las chicas Gilmore"
