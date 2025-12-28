Netflix: la caótica película española sobre gangsters y anarquistas que está teniendo éxito en la plataforma

Durante su investigación, Uriarte se enfrenta a compañeros corruptos, mafiosos locales y poderosos intereses ocultos, mientras descubre que el robo forma parte de un plan mucho más oscuro, capaz de alterar el equilibrio político y social del país.

En paralelo, el agente conoce a Sara, una joven obrera, anarquista y feminista, con quien desarrolla un vínculo tan intenso como conflictivo. Esta relación pondrá en jaque sus convicciones y lo obligará a tomar decisiones que marcarán su destino.

Reparto de "La sombra de la ley"

Luis Tosar

Michelle Jenner

Vicente Romero

Ernesto Alterio

Manolo Solo

Paco Tous

Jaime Lorente

Adriana Torrebejano

Fredi Leis

Pep Tosar

Trailer de "La sombra de la ley"