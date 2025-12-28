Netflix: la caótica película española sobre gangsters y anarquistas que está teniendo éxito en la plataforma
Ambientada en una España convulsionada por la violencia, la corrupción y los conflictos sociales, esta película de época se convirtió en una de las grandes sorpresas del catálogo.
Netflix sigue demostrando que las producciones españolas tienen un lugar privilegiado entre las series y películas más exitosas del streaming. En este caso, la plataforma apostó por un relato histórico intenso, oscuro y realista, que combina hechos ficticios con un contexto social explosivo.
Estrenada originalmente en cines y ahora relanzada en Netflix volvió a captar la atención del público gracias a su ritmo atrapante, su cuidada reconstrucción de época y una trama que no da respiro. La película se sumerge en una Barcelona dominada por la violencia, donde gánsters, anarquistas y fuerzas de seguridad corruptas conviven en un clima de permanente conflicto.
Con actuaciones destacadas y una puesta en escena imponente, esta cinta se posiciona como una de las películas españolas más impactantes del catálogo, ideal para quienes disfrutan del cine histórico con tintes de thriller y crimen.
De qué trata "La sombra de la ley"
La historia de La sombra de la ley se sitúa en España, en el año 1921, un período marcado por el caos social, la desigualdad y los enfrentamientos constantes entre bandas criminales y movimientos anarquistas.
En ese contexto, el policía Aníbal Uriarte es enviado desde Madrid a Barcelona con una misión clave: investigar el robo de un cargamento de armas de un tren militar. Lo que en un principio parece un caso puntual, pronto revela una trama mucho más compleja y peligrosa.
Durante su investigación, Uriarte se enfrenta a compañeros corruptos, mafiosos locales y poderosos intereses ocultos, mientras descubre que el robo forma parte de un plan mucho más oscuro, capaz de alterar el equilibrio político y social del país.
En paralelo, el agente conoce a Sara, una joven obrera, anarquista y feminista, con quien desarrolla un vínculo tan intenso como conflictivo. Esta relación pondrá en jaque sus convicciones y lo obligará a tomar decisiones que marcarán su destino.
Reparto de "La sombra de la ley"
-
Luis Tosar
-
Michelle Jenner
-
Vicente Romero
-
Ernesto Alterio
-
Manolo Solo
-
Paco Tous
-
Jaime Lorente
-
Adriana Torrebejano
-
Fredi Leis
-
Pep Tosar
Trailer de "La sombra de la ley"
