Netflix: la serie con una historia de ciencia ficción que atrapó a miles de suscriptores
Estrenada en el 2024, esta megaproducción tiene ocho episodios y se convirtió en furor en la plataforma de streaming. Los detalles en la nota.
Las series cortas comenzaron a ganar popularidad durante el último tiempo, siendo perfectas para verlas de un tirón en cualquier momento del día. Netflix es una de las plataformas con más producciones de este estilo en su catálogo, atrapando la atención de los espectadores gracias a sus historias de acción, drama y suspenso.
Una de las series que viene marcando el ritmo desde 2024 gracias a una historia cautivante y bien construida es "El problema de los tres cuerpos". Esta producción de ciencia ficción está basada en una novela escrita por Liu Cixin y compuesta por solo ocho episodios.
A diferencia del libro original, que se desarrolla principalmente en China, la adaptación de Netflix amplía el enfoque y lleva el conflicto a una escala global. En cuanto a su elenco, esta serie presenta a Jovan Adepo y Rosalind Chao como actores principales.
De qué trata "El Problema de los tres Cuerpos"
Esta historia sigue a un grupo de científicos cuyas vidas quedan atravesadas por una serie de sucesos inexplicables. A medida que avanzan en sus investigaciones, se enfrentan a fenómenos que desafían todo lo que creían saber sobre el funcionamiento del universo y ponen en jaque el futuro de la humanidad.
Con el correr de los episodios, el relato combina ciencia, misterio y tensión, y construye un escenario donde cada descubrimiento abre la puerta a una amenaza cada vez mayor. Su éxito y atrapante historia le permitió ganar el galardón a Mejor Serie de Ciencia Ficción en los Saturn Awards 2025.
Reparto de "El Problema de los tres Cuerpos"
- Jovan Adepo como Saul Durand
- Rosalind Chao como Ye Wenjie
- Liam Cunningham como Thomas Wade
- Eiza González como Auggie Salazar
- Jess Hong como Jin Cheng
- Marlo Kelly como Tatiana Haas
- Alex Sharp como Will Downing
- Sea Shimooka como Sophon
- Saamer Usmani como Raj Varma
Tráiler de "El Problema de los tres Cuerpos"
