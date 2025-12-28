Netflix: la dramática película de suspenso que se estrenó hace poco y que atrapa por su trama
Con una duración que supera las dos horas y una historia cargada de tensión, giros inesperados y secretos familiares, esta película india se convirtió en una de las propuestas de suspenso más comentadas del momento.
Netflix continúa ampliando su catálogo con producciones internacionales que logran destacarse entre las series y películas más vistas de la plataforma. En esta oportunidad, el gigante del streaming apostó por un drama policial intenso, oscuro y psicológico, que combina crimen, intriga y conflictos familiares profundos.
Estrenada el 20 de diciembre, esta película de 2 horas y 16 minutos ofrece un relato atrapante, ideal para quienes disfrutan de las historias de asesinatos, investigaciones complejas y personajes llenos de matices. Con una narrativa pausada pero inquietante, la cinta se posiciona como una de las grandes sorpresas del género suspenso dentro de Netflix.
De qué trata "Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal"
Según la sinopsis oficial de Netflix, Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal relata: “Tras los asesinatos en la familia Bansal, el inspector Jatil Yadav descubre un rastro de codicia, traición y secretos vinculado a un complot mortal”.
La historia comienza cuando un brutal asesinato sacude a un tranquilo vecindario residencial de Kanpur. El caso recae en manos del inspector Jatil Yadav, un policía meticuloso y persistente que deberá reconstruir lo ocurrido dentro de una de las familias más influyentes de la zona.
A medida que avanza la investigación, Yadav se enfrenta a mentiras, traiciones y tensiones internas, descubriendo que detrás de la aparente respetabilidad de los Bansal se esconde una red de conflictos, ambiciones y secretos que nadie quiere revelar. Cada interrogatorio abre nuevas sospechas y convierte el caso en un rompecabezas psicológico donde nada es lo que parece.
Reparto de "Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal"
-
Nawazuddin Siddiqui como el inspector Jatil Yadav
Radhika Apte como Radha
Chitrangada Singh como Meera Bansal
Deepti Naval como Guru Maa
Ila Arun como Sarita Kumari
Revathi como la doctora Rosie Panicker
Sanjay Kapoor como Rajesh Bansal
Priyanka Setia como Nisha Pal
S.M. Zaheer como Mahinder Bansal
Rajat Kapoor como DGP Sameer Verma
Trailer de "Solitaria es la noche: Los crímenes de la familia Bansal"
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario