Netflix: la dramática película de suspenso que se estrenó hace poco y que atrapa por su trama

A medida que avanza la investigación, Yadav se enfrenta a mentiras, traiciones y tensiones internas, descubriendo que detrás de la aparente respetabilidad de los Bansal se esconde una red de conflictos, ambiciones y secretos que nadie quiere revelar. Cada interrogatorio abre nuevas sospechas y convierte el caso en un rompecabezas psicológico donde nada es lo que parece.