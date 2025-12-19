Netflix: el film noruego que mezcla el drama y el romance, y hasta hoy es una de las mas vistas
Se trata de una película europea que combina drama, amor y superación personal, y que sigue conquistando a los suscriptores de todo el mundo.
Con una trama tan desgarradora como inspiradora, esta producción noruega se convirtió en una de las más recomendadas dentro de Netflix, ideal para quienes buscan una historia sensible, cargada de emociones y con una fuerte apuesta artística.
Estrenada en 2018 y sumada al catálogo de Netflix en 2022, la película tiene una duración de 1 hora y 38 minutos y cuenta con el respaldo tanto del público como de la crítica especializada, que destacó especialmente la química entre sus protagonistas y la fuerza de su relato.
De qué trata "Battle"
La película de Netflix centra su historia en Amelie, una joven bailarina de Oslo que se prepara intensamente para competir mientras lleva una vida cómoda y estructurada. Sin embargo, todo cambia de manera abrupta cuando su padre queda en bancarrota, obligándola a dejar atrás los lujos y mudarse a un barrio humilde.
En ese nuevo contexto, cuando su carrera parecía llegar a su fin, Amelie se cruza con un bailarín de hip hop que transformará por completo su manera de ver el arte, el amor y su propio futuro. A partir de allí, la historia se construye entre el choque de mundos, los prejuicios sociales y una relación que crece en medio de la adversidad.
El film logra equilibrar el romance juvenil con un fuerte contenido emocional, convirtiéndose en una de las propuestas más conmovedoras del género dentro de Netflix.
Reparto de "Battle"
-
Lisa Teige como Amelie
Fabian Svegaard Tapia como Mikael
Vebjørn Enger como Aksel
Stig R. Amdam como Bjørn
Silje Marie Baltzersen como Ida
Charlott Utzig como Charlotte
Sofie Albertine Foss como Vanessa
Georgia May Anta como Alex
La interpretación de Lisa Teige fue especialmente elogiada por su capacidad para transmitir la vulnerabilidad y fortaleza de su personaje a lo largo de toda la película.
Tráiler de "Battle"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario