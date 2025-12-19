Netflix: la serie de drama, misterio y suspenso que narra un caso real

MinutoUno

Una trama intensa, emotiva y profundamente perturbadora, que expone las fallas del sistema judicial, la presión mediática y una sociedad marcada por la violencia de género.

La serie de drama, misterio y suspenso que narra un caso real

El catálogo de series y películas de Netflix continúa sorprendiendo con producciones que impactan por su crudeza y realismo. Entre las historias más fuertes disponibles en la plataforma se destaca una serie latinoamericana basada en hechos reales que logró paralizar a un país entero y hoy es una de las más buscadas por los amantes del drama y el suspenso.

Estrenada en el catálogo de Netflix a comienzos de 2022, la serie se consolidó rápidamente como una de las propuestas más crudas del género, con excelentes reseñas de la crítica especializada y un fuerte impacto entre los suscriptores.

De qué trata "42 días en la oscuridad"

Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie chilena 42 días en la oscuridad se centra en la desesperada búsqueda de una mujer por encontrar a su hermana desaparecida, en medio de una tormenta mediática que expone secretos, negligencias y tensiones sociales dentro de una exclusiva comunidad chilena.

Inspirada en un caso real ocurrido en 2010, la historia retrata cómo la desaparición de una mujer logra conmocionar a todo un país, mientras la investigación avanza entre errores, silencios incómodos y una creciente presión pública.

Lejos de ser un documental, la serie construye un relato dramático que combina misterio, suspenso y emoción, sumergiendo al espectador en cada uno de los momentos más oscuros del caso.

Reparto de "42 días en la oscuridad"

  • Claudia Di Girolamo como Cecilia Montes

  • Pablo Macaya como Víctor Pizarro

  • Daniel Alcaíno como Mario Medina

  • Aline Küppenheim como Verónica Montes

  • Julia Lübbert como Karen “Kari” Medina

  • Monserrat Lira como Emilia Medina

  • Gloria Münchmeyer como Berta del Río

  • Amparo Noguera como Nora Figueroa

  • Néstor Cantillana como Braulio Sánchez

  • Claudio Arredondo como Manuel Toledo

  • Daniela Pino como Paula Asenjo

  • Iván Cáceres como Joaquín Pizarro

El elenco fue ampliamente elogiado por su solidez interpretativa, logrando transmitir el dolor, la incertidumbre y la angustia que rodearon al caso real.

Tráiler de "42 días en la oscuridad"

