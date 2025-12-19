Netflix: la serie de drama, misterio y suspenso que narra un caso real

El catálogo de series y películas de Netflix continúa sorprendiendo con producciones que impactan por su crudeza y realismo. Entre las historias más fuertes disponibles en la plataforma se destaca una serie latinoamericana basada en hechos reales que logró paralizar a un país entero y hoy es una de las más buscadas por los amantes del drama y el suspenso.