Netflix: tres películas hechas en Argentina protagonizadas por mujeres

Desde dramas íntimos con resonancias sociales hasta thrillers de suspenso psicológico, estas películas demuestran que la visión y la actuación de las protagonistas argentinas son una fuerza imparable, capaces de competir y dominar las listas de consumo en más de 240 países y territorios, consolidando al cine argentino como una potencia exportadora de talento femenino.

3 películas argentinas protagonizadas por mujeres para ver en Netflix

- 27 Noches

En la semana de estreno, ingresó en el puesto #5 del Top 10 global de películas de habla no inglesa de Netflix con 2.2 millones de visualizaciones, e ingresó en el Top 10 de nueve países como Argentina, Paraguay, Uruguay y Costa Rica.

En la segunda semana, alcanzó el puesto #3 del Top 10 global de películas de habla no inglesa con 3.9 millones de visualizaciones, e ingresó en el Top 10 de dieciocho países como Italia, Turquía, Austria, Israel, Chile, Colombia y México. Además, esa misma semana lideró el puesto número uno de películas en Argentina y en Uruguay.

En la tercera semana, se mantuvo en el Top 10 Global con 1.8 millones de visualizaciones.

Desde su lanzamiento el 17 de octubre, estuvo tres semanas consecutivas en el Top 10 de películas de Argentina.

Sinopsis oficial:

Con Marilú Marini en el papel de Martha Hoffman, cuenta la historia de una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años que es internada por sus hijas bajo sospecha de demencia, mientras un perito judicial intenta descubrir si se trata de una enfermedad real o de un intento por controlar su libertad y su fortuna. Producida por Agustina Llambi Campbell y Santiago Mitre (La Unión de los Ríos) y basada en la novela homónima de Natalia Zito.

Tráiler oficial:

Embed - 27 noches | Tráiler oficial | Netflix

- La mujer de la fila

En su primera semana de estreno en Netflix, ingresó en el puesto #5 del Top 10 global de películas de habla no inglesa con 2.4 millones de visualizaciones en el ranking de doce países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú y Paraguay. Además, lideró el puesto número uno de películas en Argentina y en Uruguay.

En la segunda semana desde su debut, alcanzó el puesto #2 del Top 10 global de películas de habla no inglesa con 4 millones de visualizaciones, ingresó en el Top 10 global de películas de habla no inglesa de 18 países y continuó liderando el puesto #1 de películas en Argentina y en Uruguay.

Sinopsis oficial:

Protagonizada por Natalia Oreiro, Alberto Ammann y Amparo Noguera, combina sensibilidad y misterio. Inspirada en un caso real, narra la historia de una mujer de clase media que vive una pesadilla cuando su hijo es encarcelado injustamente. Al visitar el penal, se enfrenta al duro mundo de los familiares de detenidos, con quienes poco a poco se une. Pero un giro inesperado pone a prueba los límites de su amor y fortaleza. Producida por Mostra Cine, Buffalo Films y Diving Media, dirigida y escrita por Benjamín Ávila.

Tráiler oficial:

Embed - Natalia Oreiro - La mujer de la fila - Tráiler

- Miss Carbón

Tras su paso por festivales internacionales como Cannes, San Sebastián y Sanfic, y luego de su estreno en cines en Argentina, la película llega a Netflix el 19 de diciembre. Protagonizada por Lux Pascal e inspirada en hechos reales, relata la historia de Carla Antonella Rodríguez, la primera mujer minera en una región donde el trabajo en las minas estaba reservado exclusivamente a los hombres. El film está dirigido por Agustina Macri y producido por Morena Films.

Con diversas miradas e interpretaciones, una sensibilidad única delante y detrás de cámara, estas creadoras y artistas dieron vida a historias que conquistaron al público y se convirtieron en grandes éxitos dentro y fuera del país.

Tráiler oficial: