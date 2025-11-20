Netflix: la película de drama y suspenso protagonizada por Nicolas Cage

El resultado es un thriller dramático que mantiene el suspenso de principio a fin.

Reparto de "Running with the Devil"

Nicolas Cage – El Cocinero

Laurence Fishburne – El Hombre

Leslie Bibb – Agente a cargo

Barry Pepper – El Jefe

Adam Goldberg – El Soplon

Clifton Collins Jr. – El Granjero

Cole Hauser – El Verdugo

El elenco entrega actuaciones intensas y completamente alineadas con el tono de la película, reforzando el clima de tensión constante.

Tráiler de "Running with the Devil"