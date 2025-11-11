Netflix: la miniserie de investigación y suspenso que resultará ser una de las mas elegidas del 2025
Con solo seis capítulos intensos, esta historia se posiciona entre las favoritas del público y demuestra por qué Dinamarca se ha convertido en una potencia dentro del género criminal.
Netflix continúa liderando el mundo del streaming gracias a su amplio catálogo de series y películas. En esta oportunidad, una miniserie danesa vuelve a destacarse entre las más vistas del año , es una producción que combina suspenso, drama y giros impactantes en una historia breve pero atrapante.
Desde su llegada a la plataforma en 2021, esta serie ha mantenido su vigencia como una de las más recomendadas por los amantes del thriller psicológico. Y es que su ritmo, su historia sin rellenos y su potente atmósfera nórdica la convierten en una de esas ficciones que se ven de un tirón.
De qué trata "El caso Hartung"
Según la sinopsis oficial de Netflix, “El caso Hartung” centra su historia en un macabro asesinato ocurrido en Dinamarca:
“Encuentran una muñeca hecha de castañas en la escena de un brutal crimen. A partir de esta pista, dos detectives inician la búsqueda del asesino vinculado a la desaparición de una niña”.
Con apenas seis capítulos, la serie logra desarrollar un relato cargado de misterio, tensión y drama policial. Cada episodio profundiza en la investigación, revelando secretos que conectan a los personajes con una trama tan oscura como adictiva.
Además, la ambientación gris y la atmósfera fría característica de las producciones escandinavas refuerzan el tono inquietante de la historia, lo que la convierte en una experiencia visualmente hipnótica.
Reparto de "El caso Hartung"
La serie cuenta con un elenco danés de primer nivel que brinda actuaciones intensas y realistas:
Esben Dalgaard Andersen como Steen Hartung
Danica Curcic como Naia Thulin
David Dencik como Simon Genz
Iben Dorner como Rosa Hartung
Liva Forsberg como Le Thulin
Mikkel Følsgaard como Mark Hess
Ali Kazim como Nehru
Louis Næss-Schmidt como Gustav Hartung
Su trama sólida y las interpretaciones precisas de su elenco lograron que “El caso Hartung” se mantenga entre las series más recomendadas dentro del género de investigación y suspenso.
Tráiler de "El caso Hartung"
