Netflix: la miniserie de investigación y suspenso que resultará ser una de las mas elegidas del 2025

Además, la ambientación gris y la atmósfera fría característica de las producciones escandinavas refuerzan el tono inquietante de la historia, lo que la convierte en una experiencia visualmente hipnótica.

Reparto de "El caso Hartung"

La serie cuenta con un elenco danés de primer nivel que brinda actuaciones intensas y realistas:

Esben Dalgaard Andersen como Steen Hartung

Danica Curcic como Naia Thulin

David Dencik como Simon Genz

Iben Dorner como Rosa Hartung

Liva Forsberg como Le Thulin

Mikkel Følsgaard como Mark Hess

Ali Kazim como Nehru

Louis Næss-Schmidt como Gustav Hartung

Su trama sólida y las interpretaciones precisas de su elenco lograron que “El caso Hartung” se mantenga entre las series más recomendadas dentro del género de investigación y suspenso.

Tráiler de "El caso Hartung"