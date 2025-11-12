Netflix: la película que trae un mensaje reflexivo y profundo y no te podés perder

La película sigue a Lærke (Josephine Park), una exitosa gerente de hotel que vive completamente enfocada en su carrera. Su vida da un giro cuando su jefe la envía a Málaga, España, con la misión de evaluar la posibilidad de construir un resort en una finca rural. Allí conoce a Alex (Dar Salim), un agricultor que trabaja en una plantación de mangos y que lleva una vida tranquila, alejada de la ambición empresarial.