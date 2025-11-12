Netflix: la película que trae un mensaje reflexivo y profundo y no te podés perder
Entre los últimos estrenos de Netflix, esta producción logra brillar por su sensibilidad y la intensidad con la que retrata las emociones humanas.
Netflix sumó a su catálogo una emotiva producción danesa que promete tocar fibras sensibles y enamorar a los fans del drama romántico. Se trata de “Mango”, una película que combina paisajes deslumbrantes, emociones intensas y una historia que deja huella.
Estrenada el 7 de noviembre de 2025, esta cinta dirigida por Mehdi Avaz transcurre bajo el cálido sol de Málaga, España, donde se entrelazan la ambición profesional y un amor que llega sin aviso, cambiando por completo el rumbo de sus protagonistas.
Con una duración de 1 hora y 36 minutos, Mango recuerda que los giros más profundos de la vida no siempre provienen de grandes decisiones, sino de los encuentros inesperados que transforman el corazón.
De qué trata "Mango"
La sinopsis oficial de “Mango”, la nueva apuesta romántica de Netflix, adelanta una historia cargada de emociones y segundas oportunidades. “Una hotelera ambiciosa y su renuente hija hacen un viaje a Málaga, donde encuentran eso que les hacía falta en la idílica huerta de mangos de un granjero”, resume la plataforma.
La película sigue a Lærke (Josephine Park), una exitosa gerente de hotel que vive completamente enfocada en su carrera. Su vida da un giro cuando su jefe la envía a Málaga, España, con la misión de evaluar la posibilidad de construir un resort en una finca rural. Allí conoce a Alex (Dar Salim), un agricultor que trabaja en una plantación de mangos y que lleva una vida tranquila, alejada de la ambición empresarial.
Acompañada por su hija, que ve el viaje como unas simples vacaciones, Lærke se enfrenta a un escenario que pone a prueba sus prioridades. Con el correr de los días, el contraste entre la naturaleza, el calor andaluz y la conexión con Alex empieza a derribar sus propias barreras emocionales.
Reparto de "Mango"
- Josephine Park (Lærke)
- Dar Salim (Alex)
- Josephine Chavarria Hojbjerg (Agnes)
- Sara Jiménez
- Anders W. Berthelsen
- Paprika Steen
- Sebastian jessen
- Lise Beastrup
- Ninton Sánchez
- Jacob Jorgsholm
- Logan Connor Calvert
- Juanma Quesada
Trailer de "Mango"
